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Çocuk Gözüyle, “Kıbrıs’ın Sokak Oyunları” Fotoğraf Yarışması Başvuruları İçin Geri Sayım Başladı

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Telsim ve Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği (FODER) iş birliğiyle düzenlenen “Çocuk Gözüyle Kıbrıs’ın Sokak Oyunları” fotoğraf yarışması için son iki hafta.
Çocuk Gözüyle, “Kıbrıs’ın Sokak Oyunları” Fotoğraf Yarışması Başvuruları İçin Geri Sayım Başladı

Telsim ve Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği (FODER) iş birliğiyle düzenlenen “Çocuk Gözüyle Kıbrıs’ın Sokak Oyunları” fotoğraf yarışması için son iki hafta. Yarışmaya, https://www.kktctelsim.com/cocuk-gozuyle-fotograf-yarismasi adresinden online olarak katılım sağlanabiliyor.

 

İlkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen yarışmanın şartnamesine, Telsim ve FODER’in internet sayfalarından ulaşılabiliniyor. Yarışma sonuçlarına göre fotoğrafları sergilenmeye layık görülen çocuklarımıza FODER tarafından 2'şer saatlik 3 ders olarak ücretsiz "Temel Fotoğrafçılık Eğitimi" verilecektir. İlkokul ve Ortaokul kategorisi için birincilere: General Motors 8Go Cep telefonu, ikincilere: Alcatel Pop 4S Cep telefonu, üçüncülere: Power Bank ve Telsim Özel Ödülü’nü kazanan öğrencilere Xiaomi Mi Band4 saat armağan edilecek.

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