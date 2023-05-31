  • BIST 4.953,56
  • Altın 1300.714
  • Dolar 20.6572
  • Euro 22.1152
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKA6 saatten az uyuyorsanız dikkat

Çocuk Hakları Çalıştayı eylem planının ilk 6 aylık değerlendirme toplantısı yapıldı

» »
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar’ın öncülüğünde düzenlenen Çocuk Hakları Çalıştayı’nda çıkan sonuç raporu ve eylem planının ilk 6 aylık değerlendirme toplantısı yapıldı.
Çocuk Hakları Çalıştayı eylem planının ilk 6 aylık değerlendirme toplantısı yapıldı

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar’ın öncülüğünde düzenlenen Çocuk Hakları Çalıştayı’nda çıkan sonuç raporu ve eylem planının ilk 6 aylık değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı'nda gerçekleşen toplantıya, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Hizmetler ve Sosyal Politikalar Danışmanı Aydan Başkurt, Cumhurbaşkanlığı Kadın Aile ve Çocuk Komitesi Üyesi DAÜ öğretim görevlisi Doç Dr. Süheyla Üçışık Erbilen, Kıdemli Yargıç Mesut Mesutoğlu, Sosyal Hizmetler Dairesi’nden Melahat Işınsu, Sağlık Bakanlığı’ndan Gülay Abatay, Polis Genel Müdürlüğü’nden Mahmut Gümüşsoy, Başbakanlık Devlet Planlama Örgütünden Funda Öngen, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Süreyya Gürdal ve Gökçe Çakartaş katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, toplantının açılışına katılarak bir konuşma yapan Sibel Tatar, ülkede ilk kez Çocuk Hakları Çalıştayı yapıldığını belirterek, çalıştayın amacına ulaşması için yürütülen çalışmaların takipçisi olacaklarını söyledi.

Çalıştay sonuç raporu ve eylem planı açıklandıktan sonra ilgili kurumların yaptığı çalışmaların ne aşamada olduğuyla ilgili düzenlenen değerlendirme toplantısının önemli olduğuna dikkat çeken Sibel Tatar, eylem planında bulunan hedeflerin hayata geçmesi için Cumhurbaşkanlığı olarak ilgili kurumlara yürütecekleri çalışmalarda her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Sibel Tatar, kurum temsilcilerine ve Cumhurbaşkanlığı danışmanlarına yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Toplantıya katılan kurum temsilcileri de Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar öncülüğünde ülkede ilk kez düzenlenen Çocuk Hakları Çalıştayı’nın ilk 6 aylık değerlendirme toplantısına katılmaktan duydukları memnuniyetlerini dile getirdi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Özuslu: Sivil toplumun CTP ile işbirliği son derece önemli31 Mayıs 2023 Çarşamba 10:48
  • Özuslu, köy ziyaretlerine devam ediyor31 Mayıs 2023 Çarşamba 10:22
  • Ara seçim: Adaylık başvuruları bugün yapılıyor31 Mayıs 2023 Çarşamba 10:14
  • Öğretmenler (Değişiklik) Yasası Resmi Gazete’de yayımlandı31 Mayıs 2023 Çarşamba 10:13
  • Ersoy: Çürümüş Rejimi Yönetmeyeceğiz, Mücadele Edeceğiz31 Mayıs 2023 Çarşamba 10:08
  • Başbakan Üstel'den Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu31 Mayıs 2023 Çarşamba 10:03
  • Cumhurbaşkanı Tatar'dan Erdoğan'a tebrik telefonu31 Mayıs 2023 Çarşamba 09:53
  • KTOEÖS greve devam ediyor: Sınavlar yapılmayacak31 Mayıs 2023 Çarşamba 09:45
  • Yeşilköy-Yenierenköy yol kavşağında kaza: 2’si çocuk, 3 kişi yaralandı31 Mayıs 2023 Çarşamba 00:19
  • Bağımsızlık Yolu Milletvekili Adayı Ersoy, Basın-Sen’i Ziyaret Etti30 Mayıs 2023 Salı 17:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti