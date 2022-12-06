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Çocuk Hakları İçin El Ele

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SOS Çocukköyü Derneği, Kasım ayı boyunca çocuk haklarına toplumsal dikkati çekmek amacıyla bir dizi etkinlik düzenledi ve farkındalık çağrısı yaptı.
Çocuk Hakları İçin El Ele

SOS Çocukköyü Derneği, Kasım ayı boyunca çocuk haklarına toplumsal dikkati çekmek amacıyla bir dizi etkinlik düzenledi ve farkındalık çağrısı yaptı.

Bu süreçte birçok farklı alanda kullanılan “Ben Çocuğum. Haklarım İçin Bana Söz Ver” temalı görseller ARUCAD tarafından hazırlandı.

SOS Çocukköyü Derneği bu yıl, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla, tüm Kasım ayı boyunca birçok farklı etkinlikte farkındalık çağrısı yaptı ve "Çocuk Festivali” düzenledi. Aktivitelerde ve duyurularda kullanılan “Ben Çocuğum. Haklarım İçin Bana Söz Ver” temalı görseller Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) tarafından hazırlandı.

 

Gönülden destek

SOS Çocukköyü Derneği Ulusal Müdürü Refika İnce ile İletişim Koordinatörü Simge Özkan, ARUCAD akademik kadrosu tarafından hazırlanan görseller için gönüllü destek verek ekibe teşekkür ziyaretinde bulundu. ARUCAD Rektör Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. İbrahim Dalkılıç tarafından ağırlanan SOS Çocukköyü Derneği Ulusal Müdürü Refika İnce, Çocuk Hakları ile ilgili ARUCAD ekibi tarafından hazırlanan sanatsal görsellerin çok değerli olduğunu ve farkındalık çağrılarında bu görselleri toplumla paylaşmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, ARUCAD ekibine son iki yıldır sağladıkları gönülden destek için yürekten teşekkür etti.

 

Tüm aya yayılan faaliyetler

SOS Çocukköyü Derneği, Kasım ayının ilk haftasından itibaren oynanan tüm basketbol, futbol ve hentbol maçlarında, sporcular tarafından taşınan bannerler ile Çocuk Hakları farkındalık çağrısı yaptı. 12 Kasım Cumartesi günü ise Lefkoşa Kızılbaş Parkı’nda düzenlenen “Çocuk Festivali” sayesinde geniş katılımla birbirinden farklı aktivite ve gösteriler ile çocuk haklarına vurgu yapıldı.

Mekanın sağlanmasında Lefkoşa Türk Belediyesi, aktivitelerde KKTC Basketbol Federasyonu, Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu, KKTC Cimnastik Federasyonu, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği, KKTC Hentbol Federasyonu, gösterilerde Cranberries Dance & Gym Merkezi, Berkem Darbaz ve arkadaşları, Serdar Eren, EFS Medya, Oral Foto, LTB Ritmorkestra ekipleri etkinliğe gönüllü destek ve katılım sağladı.

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