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Çocuk ihmal ve istismarını önleme projesi basına tanıtıldı

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Çocuk ihmal ve istismarını önleme projesi basına tanıtıldı
Çocuk ihmal ve istismarını önleme projesi basına tanıtıldı

Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu tarafından “4-6 yaş grubu çocuk/ebeveyn ve okul öncesi öğretmenleri çocuk ihmal ve istismarını önleme projesi basına tanıtıldı.

Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile akademisyenler işbirliğinde “4-6 yaş grubu çocuk / ebeveyn ve okul öncesi öğretmenleri çocuk ihmal ve istismarını önleme projesi”ni, basın toplantısıyla tanıttı.

Basın açıklamasını okuyan Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, göreve başladıkları günden itibaren yaptıkları bilimsel araştırmalarda, madde bağımlılığı yaşayan çocuklarda ihmal ve istismarın önemli etkenler arasında yer aldığını tespit ettiklerini söyledi.
Karaokçu, “Toplumda giderek yaygınlaşan çocuk ihmal ve istismarın önüne geçilebilmesi için bir gün bile kaybedecek zamanımız olmadığı gerçeğinden hareketle, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ve ülkemizin çok değerli akademisyenleri ile işbirliğinde bilimsel temellere dayalı, “4-6 yaş grubu çocuk / ebeveyn ve okul öncesi öğretmenleri çocuk ihmal ve istismarını önleme projesi”ni hayata geçirdik” dedi.

Projeyi yürüten Uzman Psikolojik Danışman ve Psikoterapist Ayten Özipek Avcı da projenin genel amacının 4-6 yaş dönemindeki çocukların, ebeveynlerin ve okul öncesi öğretmenlerinin, çocuk istismarına yönelik algılarının incelenmesi olduğunu söyledi.

Avcı, proje sonunda 4-6 yaş grubunda olan çocuklara yönelik planlanmış yaratıcı drama tekniklerinin uygulanması, okul öncesi öğretmenlerine ve ebeveynlere yönelik yapılacak psiko-eğitim ile istismarı fark etme ve önleme ile farkındalık düzeyini artırmayı hedeflediklerini de belirtti.

Avcı, “Hem öğretmenlerin hem velilerin hem de özellikle okul öncesi çocuklarının eğitilmesi gerektiğini düşündük ve böylece projeyi hazırlayıp, KKTC genelindeki belirlediğimiz en kalabalık okullardan başlayarak projeye başladık. Hedefimiz anaokulda kalmak değil ilkokl ortaokul ve liseye kdar devam edebilmek. Şimdilik okul öncesini baz alarak hareket ediyoruz. Yetişkinler için ayrı bir programımız var”

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