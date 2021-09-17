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Çocuk istismarı sağlayıcısına 27 yıl hapis

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FBI tarafından dünyanın en büyük çevrimiçi çocuk cinsel istismarı sağlayıcısı olarak tanımlanan İrlandalı bir adam, bir ABD mahkemesi tarafından 27 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Çocuk istismarı sağlayıcısına 27 yıl hapis

FBI tarafından dünyanın en büyük çevrimiçi çocuk cinsel istismarı sağlayıcısı olarak tanımlanan İrlandalı bir adam, bir ABD mahkemesi tarafından 27 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İrlanda'nın Başkenti Dublin'de 36 yaşındaki Eric Eoin Marques, milyonlarca çocuk istismarı görüntüsünü paylaşmak için kullanılan anonim bir web barındırma hizmeti işletiyordu.

FBI ve İrlanda polisi dahil olduğu bir yıl süren soruşturmanın ardından Ağustos 2013'te Dublin'deki Mountjoy Meydanı'ndaki dairesinde tutuklandı.

Marques, Mart 2019'da İrlanda makamları tarafından ABD'ye iade edildi.

Hem ABD ve hem de İrlanda vatandaşı olan Marques, geçen yıl Şubat ayında çocuk istismarı görüntülerinin reklamını yapmak için komplo kurmaktan suçlu bulundu.

Savcılar, Marques'in web barındırma hizmetinin 8,5 milyondan fazla çocuk istismarı malzemesi görüntüsü içerdiğini söyledi.

Hüküm Veren Yargıç Theodore Chuang, suçu "gerçekten aşağılık" olarak nitelendirdi.

Yargıç, uzun süre parmaklıklar ardında kalmasının "dünya için iyi bir şey" olduğunu da sözlerine ekledi.

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