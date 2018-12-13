Çocuk İstismarı” Sempozyumu yapılıyor

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanı Mustafa Taşçıoğlu’nun verdiği bilgiye göre, sempozyum yarın 09.30-17.00 saatleri arasında Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği konferans salonunda yer alacak. Açılış konuşmaları saat 09.30’da yapılacak. Daha sonra konuyla ilgili uzmanlar söz alacak.
Sempozyum çocuk istismarı konusunda farkındalığı artırma, Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Yasa Önerisinin yasalaşması gerektiğine dikkat çekmek üzerine düzenleniyor
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