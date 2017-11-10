Çocuk istismarına adı karışan şahıs okulda çalışmaya devam ediyor

Eşi çocuk istismarından hapis cezası alan, kendisi de mahkeme kararında suça ortaklık, işlenmesine yardımcı olma ve tahammül gösterme gibi ifadelerle anılan bir kadının Güney Kıbrıs’taki bir okuldaki görevine devam etmesi Rum kamuoyunda tepki çekti.

Fileleftheros gazetesi: “Çıldırtan Anomali – Çocukları Korumasız Bıraktılar” başlıkları altında manşetten ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Larnaka’da geçtiğimiz yıl bir çocuğa cinsel tacizden hapis cezası alan bir adamın, suça karıştığı mahkeme kararında dile getirilen ancak ceza verilmeyen eşinin okuldaki işinde çalışmaya devam ettiğini, bu durumun kamuoyunun gündemine geldiğini yazdı.

Gazete, Çocuk Haklarını Koruma Komiseri Lida Kursumba’nın konuyu Rum Eğitim Bakanı Kostas Kadis’in gündemine getirdiğini, Kadis’in ise, söz konusu kadın hakkında herhangi bir mahkumiyet kararı olmamasından ötürü önlem alamadıkları yanıtını verdiğini aktardı.

Haberde, mevcut yasal boşluktan ötürü söz konusu şahsın okuldan uzaklaştırılamadığı da vurgulandı.