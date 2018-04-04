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Çocuk kitapları yazarı Sonay Yakup Yakupsoy Mağusa’da okurlarla buluşacak

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Çocuk kitapları yazarı Sonay Yakup Yakupsoy Mağusa’da okurlarla buluşacak
Çocuk kitapları yazarı Sonay Yakup Yakupsoy Mağusa’da okurlarla buluşacak

İngiltere’de yaşamını sürdüren ve Nisan ayı içerisinde yeni kitabının tanıtımları için Kıbrıs’ta bulunan Sonay Yakup Yakupsoy, 7 Nisan Cumartesi günü Mağusalı okurlarıyla buluşuyor. Saat 11.00’de Mağusa kale içindeki Khora Kitap Evi’nde gerçekleşecek olan söyleşide yazarın Khora Yayınlarından çıkan son kitabı “Sultan ve Uzun Ayak”, minik okurlara tanıtılacak. Çocuklar, kitabın hazırlanma hikayesini ve içeriğini ayrıca leyleklerin göç yolculukları ve Afrika Gri Papağanı hakkında bilgileri yazardan dinleyecekler. Etkinlikte, çocuklar da yazara soru ve yorumlarını iletebilecek ve kitaplarını alarak imzalatabilecekler. 

“Sultan ve Uzun Ayak”, kafeste yaşamakta olan bir papağanın leyleklerle birlikte Afrika’ya göç etmesini ve özgürlüğüne kavuşmasını anlatıyor. Yolculuk esnasında yaşadıkları maceralar, onlara, dostluğu, dayanışmayı, zorluklarla baş etmeyi ve özgürlük için bedel ödemeyi öğretiyor. Kitap, hem Türkçe hem de İngilizce olması sebebiyle, ana sınıftan ortaokula kadar geniş bir yaş grubuna hitap ediyor. 

Yakupsoy’un ikinci çocuk kitabı olan eser, 36 sayfa, renkli ve Türkçe-İngilizce olarak hazırlandı. Kitabın, hikayeye ve karakterlere özgü resimlerini Şeniz Ercüment çizdi.

7 Nisan Cumartesi sabahı sat 11.00’de başlayacak söyleşinin ardından, çocuklarla kitap ayracı tasarlama etkinliği de gerçekleştirilecek. Tüm çocuklar ve çocuk edebiyatı severler davetlidir.

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