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Çocuk koruma derneği başkanı oğlunu istismardan tutuklandı!

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"Çocuğun ifadeleri, tereddüte yer bırakmadı"
Çocuk koruma derneği başkanı oğlunu istismardan tutuklandı!

Çocukları tacizden koruma hedefiyle kurulan bir derneğin başkanı, 8 yaşındaki çocuğunu istismardan tutuklandı. Hakkında dava açılan baba suçlamaları kabul etmezken, iddianamede çocuğun beyanlarının tereddüte yer bırakmadığı belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre, çocukları cinsel istismardan korumak hedefiyle kurulan bir derneğin başkanı olan Erhan N., 2 yıl önce eşinden ayrıldı. 

Hürriyet gazetesinden Mesut Hasan Benli'nin haberine göre mahkeme, Erhan N.'nin çocuğuyla her ayın 1. ve 3. hafta sonları görüşmesine izin verdi. 

11 Şubat Günü annesi, oğlunun sürekli cep telefonuyla oynaması üzerine, "Sürekli bunlarla vakit geçiriyorsun ancak bunlar zararlı" diyerek uyardı.  Çocuk ise annesine, "Maden zararlı babam neden bana öyle şeyler izlettiriyor" dedi. 

Durumdan şüphelenen anne, oğluna babasının kendisine ne gibi şeyler izlettiğini anlatmasını istedi. Çocuk da çıplak kadın ve erkeklerin olduğu videoları izlettiğini anlattı. Bunun üzerine anne oğluna, babasının farklı bir yerine dokunup dokunmadığını sordu. Çocuk da annesine, babasının özel bölgelerine dokunduğunu söyledi.

Anne 14 Şubat'ta karakola giderek şikayette bulundu. Çocuğun Ankara ÇİM'de (Çocuk İzleme Merkezi) beyanı alındı ve Erhan N. 26 Şubat'ta tutuklandı.

Suçlamaları reddeden baba hakkında kabul edilen iddianamede, "Mağdurun, iftira atması için bir sebep bulunmadığı ve cinsel istismar suçlarının oluştuğu kanaatine varılmıştır" ifadeleri yer aldı.

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