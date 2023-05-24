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Çocuk Koruma Konusunda Yerel ve Uluslararası Düzeyde Eğitimler Tamamlandı

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Çocuk Koruma Konusunda Yerel ve Uluslararası Düzeyde Eğitimler Tamamlandı
Çocuk Koruma Konusunda Yerel ve Uluslararası Düzeyde Eğitimler Tamamlandı

SOS Çocukköyü Derneği’nin 2012 yılından beri aktif uyguladığı, çocuğun yüksek yararını ve korunmasını gözeten “Çocuk Koruma Politikaları” çalışmalarına yönelik yerel ve uluslararası düzeyde eğitimler düzenlendi. SOS Çocukköyü Derneği kadrosunda bulunan, psikolog, sosyal hizmet, iletişim, eğitmen ve idari çalışanlarına yönelik potansiyeli geliştirme amacıyla düzenlenen eğitimlerin yerel mevzuat kısmında Kıdemli eski Yargıç Tacan Reynar katılımcıları bilgilendirdi. Uluslararası SOS Çocuk Köyleri düzeyindeki eğitim ise çocuk koruma alanında uzman Program Danışmanı Radostina Paneva tarafından üç gün süren oturumlarda tamamlandı.

 

ÇOCUK KORUMA HERKESİN SORUMLULUĞUDUR

“Çocuk Koruma Politikaları” uygulamalarında ülkemiz anayasası ve yerel mevzuata yönelik iki gün süren bilgilendirme eğitiminde Kıdemli eski Yargıç Tacan Reynar katılımcılara çocuk koruma adına olası vakalarda izlenmesi gereken hukuki süreç hakkında bilgi verdi. Yasaların maddeleri üzerinden ve uygulamadaki örneklerden hareketle vaka analizlerinin yapıldığı oturumlarda Tacan Reynar süreç nasıl olursa olsun çocuğun yüksek yararını gözetecek çocuk koruma politikalarının tüm insanların sorumluluğunda olduğunu belirtti.

 

“BÜYÜĞÜ KÜÇÜĞÜ YOK; VAKA HER ZAMAN HER YERDE OLABİLİR”

SOS Çocukköyü Derneği’nde çalışan 23 kişilik uzman kadroya yönelik düzenlenen eğitimlerin ikinci aşamasında ise farklı Avrupa ülkelerinde profesyonel savunuculuk danışmanları ağını koordine eden Uluslararası SOS Çocuk Köyleri Program Danışmanı Radostina Paneva katılımcıları bilgilendirdi. Radostina Paneva eğitim oturumları boyunca, çocuk ihmali ve istismarını önlemek adına süregelen çalışmalar yürütmek; olası bir vaka durumunda ise hem uluslararası politikalara hem de yerel mevzuata ilişkin sorumlulukların üstlenilmesine yönelik bilgilendirmeler yaptı.

Dünya ve ülkemizden mevcut vakalar üzerinden örnekler ışığında uygulama yapılan oturumlarda Radostina Paneva uzmanlara şunları söyledi: “Çocuğun korunmasının gerektiği vakalar her an her yerde olabilir. Büyüğü küçüğü yok! Bizim görevimiz bu vakalar üzerinden çocuğu hem vaka olmadan öncesinde donatmak ve bilgilendirmek hem de herhangi bir vaka karşısında korumak.”

 

 

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