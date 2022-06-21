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Çocuk Onkoloji Servisi’nde Mutlu Gün

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Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile tedavileri devam eden çocukların eğitimine devam etmeleri yönünde “Hastanede ve Evde Eğitim” uygulamasına destek vermeye devam ediyor.
Çocuk Onkoloji Servisi’nde Mutlu Gün

Bu süreçte çocuklar aldıkları tedavilerin yan etkilerinden ve tedavi süresince izole olmaları gerektiğinden, maalesef okul ortamından uzakta kalmaktadırlar. Kemal Saraçoğlu Vakfı, “Okumak her çocuğun hakkı” ilkesini benimseyerek 14 yıldan beridir, Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile vakıf üye çocuklarının eğitimlerine devam edebilmeleri adına “Evde ve Hastanede Eğitim” uygulamasını 2 öğretmenin de desteğiyle sürdürmektedir.

20 Haziran 2022 tarihinde hastanede ve evde eğitim gören Kemal Saraçoğlu Vakfı çocukları, 2021-2022 eğitim yılı yıl sonu karnelerini, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Onkoloji ve Hematoloji Servisi’nde aldılar.

Milli Eğitim Bakanlığından iki uzmanın, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Hematoloğu Dr. Ayşe Sayılı’nın, çocuklara özveri ile eğitim veren öğretmenler Savaş Seyhun ve Emir Emirkanı’nın, Kemal Saraçoğlu Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Hüseyin Özün Yamaç’ın, Vakıf personelinin ve ailelerin de katıldığı karne gününde çocuklara karneleri ve hediyeleri öğretmenler ve Eğitim Bakanlığı personelleri tarafından takdim edilmiştir. Mütevelli Heyeti Başkanı ve Eğitim Bakanlığı’nda görevli uzmanlar yaptıkları konuşmada, çocukları başarılarından dolayı tebrik ederek sağlık dolu günler ve çocuklara iyi tatiller dilemişlerdir.

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