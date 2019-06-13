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Çocuk Onkoloji Servisi’nde tedavi gören öğrenciler karnelerini aldı

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Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisi’nde tedavi gören öğrenciler karnelerini aldı
Çocuk Onkoloji Servisi’nde tedavi gören öğrenciler karnelerini aldı

Karnelerin takdim töreninde konuşan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, “Her nerede olursa olsun çocukları geleceğe hazırlamak vazifemizdir. Bakanlık olarak çocukların her zaman yanındayız” dedi.

6 ÖĞRENCİ KARNELERİNİ ALDI

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, tedavileri nedeniyle okullarına devam edemeyen ve ‘Hastane Okulları Projesi’ kapsamında eğitimlerine Çocuk Onkoloji Servisi’nde devam eden 6 öğrenci, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı karnelerini bugün aldı.

Çocuklara karnelerini, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi

Başhekimi Dr. Adil Özyılkan, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Nevhiz Özer takdim etti.

İlköğretim Dairesi Müdür Muavini Hakkı Başarı’nın da hazır bulunduğu etkinliğe, hastane yetkilileri, aileler ve burada görev yapan öğretmenler katıldı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu 2018-19 eğitim-öğretim yılının sonuna gelindiğini belirterek, karne heyecanının ve mutluluğunun Çocuk Onkoloji Servisi’nde de yaşandığını kaydetti. 

Bakan Çavuşoğlu, “Her nerede olursa olsun çocukları geleceğe hazırlamak vazifemizdir. Bakanlık olarak çocukların her zaman yanındayız” dedi.

Çavuşoğlu, öğretmenlere, ailelere, çocukların sağlıklarına kavuşmaları için tüm imkanlarını kullanan Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi doktor, hemşirelerine, çocuklar için güzel ve sıcak bir ortam yaratan hastane yetkililerine teşekkürlerini iletti. Çavuşoğlu, öğrencilere iyi bir tatil geçirmelerini de diledi. 

Konuşmaların ardından öğrencilere karne ve başarı belgeleri verildi, müzik dinletisi sunuldu.

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