Çocuk partisine geri sayım başladı!

GİRNE BELEDİYESİ’NİN DÜZENLEDİĞİ YARIYIL ŞENLİĞİ KAPSAMINDA 11 ŞUBAT 2017 CUMARTESİ GÜNÜ ÇOCUK PARTİSİ YAPILIYOR

Girne Belediyesi’nin okulların yarıyıl tatiline girmesi nedeniyle organize ettiği Yarı Yıl Şenliği 11 Şubat 2017 Cumartesi günü Bandabuliya’da 10.00-12.00 saatleri arasında Çocuk Partisi ile devam ediyor.

Bandabuliya’da yoğun bir katılımla gerçekleştirilen Resim Atölyesi ve Leymosun Kültür Evi’nde gerçekleştirilen Masal Atölyesi’nin ardından,

Cumartesi gerçekleştirilecek Çocuk Partisi’nde de çocukların eğlenceli saatler geçirmesi için hazırlıklar yapıldı.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgide, çeşitli animasyon gösterileri, sevimli kahramanlar, eğlenceli danslar, yüz boyama yanında, etkinlikte patlamış mısır ve pamuk şeker standının da olacağı belirtildi.



“Örnek belediyecilik”



Ücretsiz ve tüm çocukların katılımına açık olan Yarıyıl Şenliği’nin, 15 Şubat 2017 Çarşamba günü, çocuk, genç ve yetişkinlerin katılımıyla Zeytinlik Köy Evi’nde gerçekleştirilecek Seramik Atölyesi’yle son bulacağı kaydedildi.

Girne Belediyesi’nin Yarıyıl Şenliği kapsamında çocuklara yönelik düzenlediği etkinlikler, aileler tarafından taktir topladı.

Çocuklarını götürebilecekleri bu tür sosyal ve eğitici faaliyetlerin kısıtlı olduğunu belitten aileler Girne Belediyesi’nin düzenlediği sosyal ve kültürel etkinliklerle örnek bir belediye olduğunun altını çizdi.