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'Çocuk pornosu bulundurmakla' suçlanan İngiltere Başbakan Yardımcısı istifa etti

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'Çocuk pornosu bulundurmakla' suçlanan İngiltere Başbakan Yardımcısı istifa etti
İngiltere hükümetinde Başbakan Theresa May'e en yakın isimlerden Damian Green istifa etti.

Green, 2008'de Avam Kamarası'ndaki ofisindeki bir bilgisayarda 'çocuk pornosu bulunduğu'na yönelik iddialarla ilgili 'hatalı ve yanıltıcı' açıklamalar yaptığı rapor edildikten istifasını sundu.

Bakan, yayımladığı istifa mektubunda özür dilerken, Başbakan May de bu istifadan 'derin üzüntü' duyduğu açıklamasını yaptı. Green kabinede başbakan yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Hükümet Ofisi tarafından kamuoyula paylaşılan resmi rapora göre, 2008'de Green'in bilgisayarında bulunan pornografik dosyalardan haberi olmadığı yönündeki açıklamasının 'hatalı ve yanıltıcı' bulunduğu ve bunun da bakanlık tüzüğüne aykırı bir eylem olduğu belirtilmişti.

Green mektubunda, o dönemde pronografik malzemelerle ilgili yaptığı açıkamaların 'daha anlaşılır' olması gerektiğini kabul ederken, avukatının konuyla ilgili 2008'de bilgilendirildiğini, polisin de kendisine 'meseleyi' 2013'te telefon görüşmesiyle ilettiğini söyledi. Müstefi Başbakan Yardımcısı, "Bu noktada açıklamalarım yanıltıcı olduğu için özür dilerim" dedi.

Muhafazakar yazara 'cinsellik ilişki' teklifi iddiaları

Damian Green'in, Muhafazakar Parti aktivisti ve yazar Kate Maltby'ye cinsel ilişki teklifinde bulunduğu iddia ediliyordu.

Hükümet Ofisi'nin raporunda bu konuda da bir not düşülmüş ve "Malby ile Green arasındaki özel buluşmalarla ilgili birbiriyle çelişen ifadeler olsa da soruşturma Sayın Mably'nin anlattıklarını makul bulmuştur" ifadelerine yer verilmişti.

Savunma Bakanı da istifa etmişti
İngiltere Savunma Bakanı Michael Fallon da hakkında "uygunsuz davranış iddialarının" dile getirildiği bir dönemde görevinden istifa etmişti. Sir ünvanlı Fallon, 1 Kasım'da yaptığı istifa açıklamasında söz konusu iddialara yanıt vermemiş ama "geçmişteki bazı davranışlarının bulunduğu makama uygun olmadığını" açıklamıştı. (bbc)

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