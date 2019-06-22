Çocuk pornosundan tutuklama

Gazete, Rum polisinin, “Mağusa bölgesinde” ikamet etmekte olan 40 yaşındaki kişiyi, çocuk pornografisi dağıtımı ve tasarrufunda bulundurması suçlarından tutukladığını yazdı.
BİR GECEDE ÜÇ ARAÇ ÇALDI
Baf polisinin, aynı gece içerisinde 3 aracı çaldığı gerekçesiyle 28 yaşındaki genci tutukladığı belirtildi.
Fileleftheros gazetesi, aynı gece içerisinde çalınan 3 aracın bir otelin park yerinde bulunduğuna da dikkati çekti.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.