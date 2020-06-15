Çocuk Pornosundan Tutuklama

Rum polisinin, Europol’den gelen istihbarat üzerine, 44 yaşındaki bir Kıbrıslı Rum’u çocuk pornosuyla ilgili bir soruşturma kapsamında geçtiğimiz gün tutukladığı haber verildi.

Europol’den, sosyal medyada iki hesabı bulunan bahse konu kullanıcının, bu hesaplar aracılığıyla bir video dosyası gönderdiği, bunun ise çocukların cinsel istismarıyla alakalı olduğu şeklinde bir bilgi geldiğini yazan Haravgi gazetesi, yapılan incelemelerin ardından Lefkoşa Rum kesiminde sakin 44 yaşındaki kişinin tutuklandığı kaydetti.

Haberde, Elektronik Suçlarla Mücadele Ofisi’nin, konuyu araştırmakta olduğu belirtildi.