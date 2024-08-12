Çocuk Sağlığı Uzmanı Dr. Işıl inan Erdoğan: Bebeği beslediniz, hemen yatırmayın…

Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde görev yapan Çocuk Sağlığı/Beslenme uzmanı Dr. Işıl inan Erdoğan, bebeklerde de görülen reflü hakkında bilgiler verdi, bazı uyarılar yaptı...

Mide içeriğinin herhangi bir nedene bağlı olarak yemek borusuna doğru geri kaçması olarak tanımlanan reflü yetişkin hastalığı olarak bilinse de, aslında bebeklerde ve çocuklarda daha sık görülür.

Bebeklerde de görülen reflü hastalığı en sık da ilk 1 yaşta ortaya çıkar.

Peki bebeklerde reflü neden olur? Bunun nedeni ise bu dönemde mide ile yemek borusu arasındaki sfinkter denilen kaslı yapının gelişmemiş olması ve bunun da geriye doğru kaçaklara yol açması… Fizyolojik reflü 1 yaşına kadar çocuklarda genellikle çok hafif derecede ve günde birkaç kez olur ve bu durum normal kabul edilir. Bebeklik döneminde başlayan reflünün yüzde 80 gibi büyük bir oranı zaten kendiliğinden ortadan kalkar. Ancak hastalığa dönüştüğü takdirde astım benzeri hava yolu duyarlılıklarına, yemek borusunda tahribata ve tekrarlayan orta kulak iltihapları ile zatürreye neden olabilir.

Bu yüzden uzun süren ve tekrarlayan öksürük ile kusmalarda zaman kaybetmeden doktora başvurmak çok önemli. Ancak en önemlisi, ebeveyn olarak bebeklerde reflüyü tetikleyen hatalardan kaçınmak gerekir.

İlk 1 yaşta mide ile özefagus arasındaki yapının gelişmemesi reflünün en önemli nedenini oluşturur. Ebeveynlerin yaptıkları hatalar da reflü oluşumunu tetikleyebilir.

Ebeveynlerin sıkça yaptıkları ve reflüyü tetikleyen hataları şöyle sıralayabiliriz.

Bebeği ilk 1 yaşta en az 30 derecelik açıda bir yatakta yatırmayıp, düz bir yatakta yatırmak,

Besledikten hemen sonra yatış pozisyonuna getirmek,

Yatmadan hemen önce beslemek,

Beslenme sonrasında gazını çıkartmamak,

Mide kapasitesini aşacak şekilde aşırı beslemek,

Beslenme sonrası bebeğin ağlama ile gülme gibi karın kaslarını hareket ettiren ve hava yutmasına yol açan hareketler yaptırmak.

BEBEKLERDE REFLÜ BELİRTİSİ

Reflü çocuklarda çok değişik belirtilerle kendini gösterdiği için çoğu zaman tanımlanması güç olur. Bebeklerde reflü belirtileri şunlardır:

Fışkırır tarzda öksürük ve efor sarf etmeden, kendiliğinden, mide bulantısı olmaksızın gelişen kusma reflünün tipik belirtilerini oluşturur.

Reflü bazen bebeklerde kusmayla birlikte ya da kusma olmadan çok farklı belirtilerle de ortaya çıkabilir.

Örneğin; yenidoğan ve bebek reflüsünde anlık Solunum durmaları, hırıltılı Solunum, burun tıkanıklığı, huzursuzluk, beslenmeyi reddetme, beslenmede güçlük (öğürme, boğazına kaçırma), beslenme sonrası ağlamalar, kilo alınımında duraksama gibi tipik olmayan belirtiler de olabilir.

Reflü ilerledikçe havayolu duyarlılığı, tekrarlayan ve uzun süren üst Solunum yolu enfeksiyonları, tekrarlayan orta kulak iltihapları ve diş çürükleri ortaya çıkabilir.

Daha büyük çocuklarda ise göğüste yanma hissi, göğüs veya mide ağrısı gibi şikayetler olabilir.

Reflü’nün teşhisi zor olduğu için genellikle öksürük, grip şurupları ve antibiyotik tedavisi verilir. Ancak sorunun kaynağı tedavi edilmediği için uzun süren ve tekrarlayan öksürük ile kusmalar çocukta büyük sorunlar yaratabilir.

BEBEKLERDE REFLÜ TEDAVİSİ

Reflü tanısı konulduktan sonra ilk olarak yaşam tarzı değişiklikleri önerilir.

Reflü şikayetleri devam ettiği takdirde kademeli olarak ilaç tedavisine geçilir. Yaşam tarzı değişiklikleri ve ortalama 3-6 ay süren ilaç tedavisiyle reflü genellikle ortadan kalkar. Eğer sorun geçmezse bu durumda reflü tedavisinde cerrahi yöntem gündeme gelir.

Büyüme-gelişme duraklaması olan, nörolojik problemleri olan, akciğerlerine devamlı mide içeriği kaçan ve bu yüzden zatürre geçiren, hava yolu duyarlılığı olan ve yemek borusunda darlık olan çocuklara da cerrahi operasyon yapılır. Yetişkin çağı reflülerine nazaran çocukluk çağı reflülerinde cerrahi operasyon çok daha az yapılır.

ÇOCUK SAĞLIĞI/BESLENME UZMANI DR. IŞIL İNAN ERDOĞAN: ““BEBEĞİ BESLEDİNİZ, HEMEN YATIRMAYIN”

Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde görev yapan Çocuk Sağlığı/Beslenme uzmanı Dr. Işıl inan Erdoğan, katıldığı tv programında reflü hakkında bilgiler verdi bazı uyarıla yaptı;

Büyüklerde olduğu gibi göbek üstü, kalp altında yanma, bulantı kusma, kronik öksürükler, tedaviye dirençli astımın belirtiler arasında olduğunu anlatan Erdoğan, “(kusmaya neden olan reflü konusunda) Bebeği beslediniz, hemen yatırmayın. Dikey pozisyonda gezdirin gazını muhakkak çıkarın reflü yatağı dediğimiz başı biraz yukarda tutan yataklar var ağır hastalarda bunu öneriyoruz bazı ilaçlarımız da var böylece kusma asıklığını azaltmaya çalışıyoruz…” dedi