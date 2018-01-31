Çocuk tacizine, 9 ay hapis cezası

13 yaşındaki kız çocuğunu taciz etmekle yargılanan ve suçlamaları kabul etmeyen 59 yaşındaki Hasan Dinç, suçlu bulundu

13 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği suçlamasıyla yargılanan ve aleyhindeki suçlamaları kabul etmeyen 59 yaşındaki Hasan Dinç, yapılan duruşmaların sonunda Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından suçlu bulundu ve 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

2015 yılında “13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar”, “Çocuğun cinsel istismarı” ve “Cinsel saldırı” başta olmak üzere 4 ayrı davadan itham edilen sanık Hasan Dinç, tüm suçlamaları reddetmişti.

Savcı Atilla Enver Etkin, meselede tanıklar dinletmiş, emareleri mahkemeye sunmuştu.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Melek Esendağlı, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen davada KKTC Başsavcılığı adına Savcı Atilla Enver Etkin ve sanığın avukatı hazır bulundu.

Dava kararını okuyan Başkan Melek Esendağlı, tüm şahadeti değerlendirerek, sanığı suçlu bulup, mahkûm ettiklerini açıkladı.

Başkan Esendağlı, “Çocuğun cinsel istismarı” ve “Cinsel saldırı” suçlarının oldukça ciddi, vahim ve toplumda infial yaratan suçlardan olduğuna dikkat çekti.

Başkan Melek Esendağlı, konu suçların yaygınlığına işaret edip, yaygın suçlarda kamu yararı gereği, caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Esendağlı, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, sanığa oybirliği ile 9 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.

(Kıbrıs)