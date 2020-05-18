Çocuk yaşta doğum yapmayı savunan Muttalip Kutluk Özgüven hakkında suç duyurusu

Katıldığı programda 12-17 yaş arasındaki kız çocuklarının doğum yapmak için ideal yaşta olduklarını iddia eden ve bu yaştaki kız çocuklarını ‘süper kadın’ olarak niteleyen’ ve tepkiler üzerine çalıştığı İstanbul Aydın Üniversitesi'nden (İAÜ) kovulan Prof. Dr. Muttalip Kutluk Özgüven’in açıklamaları yargıya taşındı. CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, Özgüven’in suçu övme, çocuğun cinsel istismarı ve suç işlemeye tahrik suçlarından cezalandırılması için suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçesini veren Taşcıer, “Geçtiğimiz hafta Akit TV denen kanalda ifade edilen sözler, tam bir pedofili zihniyetiyle yapılmış, alenen çocuk istismarını özendiren ve insanları bu suça davet eden niteliktedir” dedi. Bu sözleri söyleyen kişinin isminin başında profesör yazmasının, olayın ciddiyetini daha da artırdığını kaydeden Taşçıer, gençlere eğitim veren bir şahsın, kız çocukları hakkındaki karanlık düşüncelerinin toplum adına büyük bir tehdit oluşturduğunu belirterek şunları söyledi:

'BU İFADELER SUÇA DAVETTİR' “Ülkemizde çocuklara yönelik istismar vakalarının giderek arttığı bir dönemde söylenen bu sözler basitçe geçiştirilebilecek türde değildir. Çocuğun cinsel istismarında Türkiye, dünya listesinde ne yazık ki 3’üncü sırada yer almaktadır. Adalet Bakanlığı’nın verilerine göre, Türkiye’de çocuk istismarıyla ilgili dava sayısı son 10 yılda yaklaşık 3 kat artmıştır. TÜİK verilerine göre; Türkiye’deki cinsel suçların yüzde 46’sı çocuklara karşı işlenmektedir. 2002’den bu yana 18 yaşın altında 440 bin çocuk doğum yapmıştır. 15 yaşın altında cinsel istismara uğrayarak doğum yapan çocuk sayısı ise 15 bin 937 olarak kayıtlara geçmiştir. Bu çocukların bir kısmı ise yazık ki doğum yaptığı sırada hayatını kaybetmiştir. Bu sapıkça zihniyete sahip şahsın ifadeleri, alenen suça davettir. Hem kanunlarımızda, hem de ülkemizin imzacısı olduğu uluslararası sözleşmelerde çocukların istismarı suç sayılmıştır. Çocukların istismar edilmeleri için açıkça çağrı yapan bu şahıs, yine bu karanlık zihniyete sahip kişilerce örnek alınma ve daha çok çocuğun istismara uğramasına yol açma tehlikesini yaratmıştır. Bu şahsın yine kanunlarımızda yer aldığı şekliyle, suçu övme, çocuğun cinsel istismarı ve suç işlemeye tahrik suçlarından cezalandırılmasını tüm çocuklarımız, çocuk sahibi ailelerimiz ve insanlık adına talep ediyorum.”

'DOÇENTLİK ŞARTLARINI YERİNE GETİRMİYOR' İDDİASI

Öte yandan, Prof. Dr. Muttalip Kutluk Özgüven'in Üniversitelerarası Kurul'un belirlediği doçentlik şartlarını yerine getirmediği iddia edildi. Bu çarpıcı iddianın sahibi ise MEF Üniversitesitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Erkut. Köşe yazısında doçentlik başvurularında SCI-Expanded veya SSCI kapsamındaki dergilerde en az 3 özgün makalenin yayımlanması gerektiğini belirten Prof. Dr. Erkut, Özgüven'in yayımlanan hiçbir makalesi olmadığına dikkati çekerek, "Dr. Özgüven Türkiye'de hiçbir üniversitede bırakın profesör, doçent bile olmamalı" ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Erkut , geçmişini ‘gazetepencere.com’ adlı internet sitesindeki köşesinde ortaya serdiği Özgüven’in yayımladığı 7 makalesinden hiçbirisinin Web of Science tarafından taranan dergilerde yer almadığını belirterek şu ifadeleri kullandı: