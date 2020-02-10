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Çocuk yaşta evlilikleri savunan profesör Gencer'i protesto eden öğrenciler sınıfı terk etti

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Çocuk yaşta evlilikleri savunan profesör Gencer'i protesto eden öğrenciler sınıfı terk etti
Çocuk yaşta evlilikleri savunan profesör Gencer'i protesto eden öğrenciler sınıfı terk etti

Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri, Elazığ depremini çocuk yaşta evliliklerin yasaklanmasına bağlayan Prof. Dr. Bedri Gencer'i protesto ederek dersi terk etti.

Yıldız Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bedri Gencer,Elazığ ve​Malatya'yı etkileyen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle öğrencilerinin protestosuyla karşılaştı.

Çocuk yaşta evliliği savunduğu için öğrencilerin tepki gösterdiği Gencer, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü örnek vererek, "Sizin mantığınıza göre Abdullah Gül'ün de hapse atılması lazım" dedi.

​Öğrenciler kendilerine 'Cırcır yapma, artistlik yapma' diye karşılık veren Gencer'i alkışlarla protesto edip sınıfı terk etti.

Kendisini protesto eden bir öğrenciye önce 'Sen bu okulun öğrencisisi misin?' diye soran Gencer, öğrencilerin arkasından "Sizin arkanızda kimlerin olduğunu biliyorum" dedi.

Ne olmuştu?

Twitter hesabından, "Gayretullaha dokunmak edebiyat değildir. AIDS, ebola virüsü… Avustralya, Çin gayretullaha dokundu azap geldi. Maazallah, biz de zinayı, livatayı yasallaştırarak, Allah’ın helal kıldığı yaşta evliliği tecavüz sayarak, mutlu yuvaları bozarak gayretullaha dokunmayalım. Az kaldı" diyen Prof. Dr. Gencer tepkiler üzerine mesajını silmişti.

Yıldız Teknik Üniversitesi Yönetimi de Gencer'le ilgili inceleme başlatıldığını açıklamıştı. 

Gencer ise Twitter paylaşımının bilinçli olarak çarpıtıldığını savunarak, "Mesajım, sık sık yaptığım gibi, dinen meşru yaşta evlendikleri halde hapse atılan babaların çocuklarının ahının tutacağı uyarısından ibaretti" demişti.

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