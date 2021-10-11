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Çocuk yuvasında uyarı grevi

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Çocuk yuvasında uyarı grevi
Çocuk yuvasında uyarı grevi

LEFKOŞA ÇAĞLAYAN ÇOCUK YUVASINDA UYARI GREVİ

Lefkoşa Çağlayan Çocuk Yuvası ve Ortaköy’deki Erkek Evi’nde yaşanan sıkıntıların giderilmemesi, defa kez hükümete yaptığımız uyarılara rağmen çözüm yoluna gidilmemiştir.

Bu nedenle, 12/10/2021 Salı günü 10.00 – 11.00 saatleri arasında Lefkoşa Çağlayan Çocuk Yuvası’nda uyarı grevi yapılacaktır.

Sendika Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, daha geniş açıklamaları 12/10/2021 tarihinde Salı günü saat 10.00’da Lefkoşa Çağlayan Çocuk Yuvası önünde yapacaktır.

Kurumunuzun bir muhabir ve çekim ekibi göndermesini rica ederiz.

Kamu-İş Basın Bürosu

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