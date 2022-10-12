Çocukken deniz kenarında vakit geçirmek yetişkinliği de etkiliyor

Bir araştırmaya göre, çocuklara deniz kenarında iyi deneyimler yaşatmak onları yetişkin hayatlarında daha mutlu edebilir.

İtalya’daki Roma Sapienza Üniversitesi’nden araştırmacılar, zihinsel sağlığı en iyi olan yetişkinlerin, gençlik yıllarında göl, deniz gibi suların etrafında daha fazla zaman harcadıklarını bildirdiler.

Daily Mail’in haberine göre, araştırmada, 18 ülkede 15.000’den fazla kişiye çocukluk tatilleri hakkında sorular soruldu ve onlardan bir yetişkin olarak mutluluklarını değerlendirmeleri istendi.

Katılımcıların geldiği ülkeler arasında İngiltere, ABD ve Avustralya yer aldı.

YETİŞKİN RUH SAĞLIĞI İÇİN ÖNEMLİ

Sonuçlar su kenarlarında geçirilen zamanın yetişkinlikte iyi hissetmek adına faydalı olduğunu gösterdi.

Araştırmanın başındaki isim Valeria Vitale, “Bulgularımız, çocukluk döneminde mavi alanlara aşina olmanın mutluluğu ve sevinci teşvik edebileceğini gösteriyor.”

“Ayrıca insanları, yetişkin ruh sağlığı için faydalı sonuçları olan eğlence amaçlı doğa deneyimleri aramaya teşvik edebilir” dedi.

2017-2018 yılları arasında toplanan verileri kullanan çalışma, Journal of Environmental Psychology’de yayınlandı.