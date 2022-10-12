  • BIST 3.517,75
  • Altın 1000.012
  • Dolar 18.5686
  • Euro 18.0136
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKASelanik-İzmir seferini yapan ilk gemi İzmir Limanı'na yanaştı

Çocukken deniz kenarında vakit geçirmek yetişkinliği de etkiliyor

» »
Bir araştırmaya göre, çocuklara deniz kenarında iyi deneyimler yaşatmak onları yetişkin hayatlarında daha mutlu edebilir.
Çocukken deniz kenarında vakit geçirmek yetişkinliği de etkiliyor

İtalya’daki Roma Sapienza Üniversitesi’nden araştırmacılar, zihinsel sağlığı en iyi olan yetişkinlerin, gençlik yıllarında göl, deniz gibi suların etrafında daha fazla zaman harcadıklarını bildirdiler.

Daily Mail’in haberine göre, araştırmada, 18 ülkede 15.000’den fazla kişiye çocukluk tatilleri hakkında sorular soruldu ve onlardan bir yetişkin olarak mutluluklarını değerlendirmeleri istendi.

Katılımcıların geldiği ülkeler arasında İngiltere, ABD ve Avustralya yer aldı.

shutterstock_1988164106-660x440.jpg

YETİŞKİN RUH SAĞLIĞI İÇİN ÖNEMLİ

Sonuçlar su kenarlarında geçirilen zamanın yetişkinlikte iyi hissetmek adına faydalı olduğunu gösterdi.

Araştırmanın başındaki isim Valeria Vitale, “Bulgularımız, çocukluk döneminde mavi alanlara aşina olmanın mutluluğu ve sevinci teşvik edebileceğini gösteriyor.”

“Ayrıca insanları, yetişkin ruh sağlığı için faydalı sonuçları olan eğlence amaçlı doğa deneyimleri aramaya teşvik edebilir” dedi.

2017-2018 yılları arasında toplanan verileri kullanan çalışma, Journal of Environmental Psychology’de yayınlandı.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Uzman estetik cerrahı, altın orana sahip ünlü isimleri açıkladı11 Ekim 2022 Salı 22:17
  • Erkeklerin, biyolojik olarak kadınlardan daha hızlı yaşlandığı ortaya çıktı11 Ekim 2022 Salı 21:08
  • Günlük burç yorumları (11 Ekim 2022)11 Ekim 2022 Salı 16:34
  • Araştırma: Vejetaryenler et yiyenlerden daha fazla depresyona giriyor11 Ekim 2022 Salı 10:15
  • Araştırma: Hava kirliliği anne karnındaki bebeklerin ciğerlerini ve beyinlerini zehirliyor11 Ekim 2022 Salı 09:28
  • Haftalık burç yorumları (10-16 Ekim 2022)10 Ekim 2022 Pazartesi 18:40
  • İnsan Hakları Platformu global yürüyüşü olan Walk for Freedom’u Gerçekleştiriyor10 Ekim 2022 Pazartesi 17:34
  • İşte sağlıklı ruh haline sahip olmak için altın değerinde tavsiyeler…10 Ekim 2022 Pazartesi 13:27
  • Günlük burç yorumları (10 Ekim 2022)10 Ekim 2022 Pazartesi 08:44
  • Araştırma: Yalnızlık ve depresyon insanları sigara içmekten daha hızlı yaşlandırabiliyor09 Ekim 2022 Pazar 21:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti