Çocuklar Astım Tehdidi Altında

ABD'de yapılan araştırma trafikteki otomobil yoğunluğunun her yıl 2 milyon çocukta astım hastalığını tetiklediğini ortaya çıkardı.

George Washington Üniversitesi bilim insanları tarafından yürütülen çalışmaya göre araçların egzoz borusundan yayılan nitrojen dioksitin çocuklarda astım geliştirme riskini artırıyor.

Los Angeles'tan Mumbai'ye kadar, dünya çapında yaklaşık 13 binden fazla kentte kirliliğin pediatrik astım üzerindeki etkisi incelendi.

"Her yıl 2 milyon çocukta astım"

The Lancet Planetary Health dergisinde yayımlanan araştırma sonucuna göre, Karayolu trafiğinden kaynaklanan kirlilik nedeniyle, her yıl 2 milyon çocukta astım vakası ortaya çıkıyor.

2000 ila 2019 yılları arasında hava kalitesi Avrupa ve ABD'de iyileşirken, Güney Asya, Sahra altı Afrika ve Orta Doğu'da yüksek kirlilik seviyelerine ulaştı.

Hava kirliliğine bağlı 1 milyon 800 bin ölüm

Yetişkinlerin ve çocukların yüzde 86'sının, havadaki ince parçacıklara maruz kaldığı gözlemlendi. Verilere göre sadece 2019'da, hava kirliliğine bağlı 1 milyon 800 bin ölüm vakası rapor edildi.

Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre dünya genelinde 262 milyon astım hastası bulunuyor.

Uzmanlar çocuk astımının küresel bir salgına dönüşmeden kontrol altına alınması gerektiğine dikkati çekiyor.