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Çocuklar Bakan Zeki Çeler’i ziyaret etti.

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Sosyal Riskleri Önleme Vakfı’na bağlı Elele Kreşi’ne devam eden çocuklar, bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’i ziyaret etti.
Çocuklar Bakan Zeki Çeler’i ziyaret etti.

Sosyal Riskleri Önleme Vakfı’na bağlı Elele Kreşi’ne devam eden çocuklar, bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’i ziyaret etti.

Bakanlık basın bürosunun açıklamasına göre, Lefkoşa Surlar içi bölgesindeki ailelerin çocuklarının devam ettiği kreşteki çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yaptıkları ziyarette, Bakan Çeler’e hediye takdim ederek  bir süre sohbet etti.

Bakan Çeler de çocukların gününü kutlarken, onlara hediyeler dağıttı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.600600p22462ednmainimg-calisma-bak.-elele-kres-(1)-001.jpg

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