Çocuklar Boy Uzaması İçin Neler Tüketmeli?

Boy uzaması için sağlıklı bir kemik yapısı şarttır. Sağlıklı bir kemik yapısının oluşması için kalsiyum ve fosfordan zengin süt ürünlerinin düzenli şekilde tüketilmelidir. Çocuklarınızın gece uyumadan önce içtiği bir bardak süt ise tüm bu faydalarının yanında büyüme hormonu salgılanmasını uyararak kemik gelişimini ve boy uzamasını desteklemektedir.