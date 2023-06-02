Çocuklar, Çocuk Şenliği’nde Gönüllerince Eğlendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi ile Vakıflar İdaresi işbirliğinde, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü dolayısıyla, Atatürk İlkokulu’nda Çocuk Şenliği düzenlendi.

Şenliğe Erbulut Jimnastik, Lefkoşa Çocuk Yuvası, öğrencileri gösterileri ile renk katarken , Hanife Tayyareci tarafından da çocuklara kukla gösterisi düzenlendi.

Balon, dondurma ve çeşitli ikramların dağıtıldığı şenlikte, çocuklar gönüllerince eğlendi.

Şenliğe KKTC Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratları ile Vakıflar İdaresi ve Sosyal Hizmetler Dairesi yetkilileri de katıldı.

Çocuk şenliğinin açılış konuşmasını yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, çocuklara hak ettiklerini sunmak adına imkanları dahilinde çalıştıklarını söyleyerek, çocukların geleceğe umutla bakması adına bugünü kutlamak gerektiğini kaydetti.

Yakın zamanda yaşanan deprem faciasını ve acı tecrübeyi Allah bir daha göstermesin şeklinde konuşan Taçoy, kendilerinin nene ve dedelerin anlattığı hikayelerle büyüdüğünü, onların tecrübelerini almaya çalıştıklarını söyledi. Bugünkü çocukların teknolojik ortamda yetiştiğine dikkat çeken Taçoy, yeni neslin nene dede hikayelerinden mahrum kalmaması gerektiğine vurgu yaparak , "Gelecek nesle geçmişlerinden gelen bilgileri aktarmaya devam edelim ve onlara güzel bir gelecek sunalım. Gelecek, çocuklarımızındır." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında, çocuklarla dünyanın güzelleştiğine dikkat çekti. Sevginin en güzel tezahürünün çocuklar olduğuna vurgu yapan Töre, bir aileye verilebilecek en büyük mükefatın çocuk sahibi olmak olduğunu söyledi. Dili,dini,ırkı yaşadığı coğrafya ne olursa olsun tüm çocuklar için savaşsız bir dünya temenni eden Töre, tüm dünya çocuklarının gününü kutladı. Töre, Türk Çocuğu’nun tarihini bilerek, milli değerlerine sahip çıkarak bugünlere nasıl gelindiğini unutmadan Atatürk’ün gösterdiği yolda ilerlemeye devam edeceğini belirtti ve etkinliğin düzenlenmesine katkı koyan Sosyal Hizmetler Dairesi görevlilerine teşekkür etti.