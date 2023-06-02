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Çocuklar, Çocuk Şenliği’nde Gönüllerince Eğlendi

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Çocuklar, Çocuk Şenliği’nde Gönüllerince Eğlendi
Çocuklar, Çocuk Şenliği’nde Gönüllerince Eğlendi

Çalışma  ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi ile Vakıflar İdaresi işbirliğinde, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü dolayısıyla, Atatürk İlkokulu’nda Çocuk Şenliği düzenlendi.

Şenliğe  Erbulut Jimnastik, Lefkoşa Çocuk Yuvası, öğrencileri gösterileri ile renk katarken , Hanife Tayyareci tarafından da  çocuklara kukla gösterisi düzenlendi.

Balon, dondurma ve çeşitli ikramların dağıtıldığı şenlikte, çocuklar gönüllerince eğlendi.

Şenliğe  KKTC Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratları ile Vakıflar İdaresi ve  Sosyal Hizmetler Dairesi yetkilileri de katıldı.

 Çocuk şenliğinin açılış konuşmasını yapan  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, çocuklara hak ettiklerini sunmak adına imkanları dahilinde çalıştıklarını söyleyerek, çocukların geleceğe umutla bakması adına bugünü kutlamak gerektiğini kaydetti.

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Yakın zamanda yaşanan deprem faciasını ve acı tecrübeyi Allah  bir daha göstermesin şeklinde konuşan Taçoy,  kendilerinin nene ve dedelerin anlattığı hikayelerle büyüdüğünü, onların  tecrübelerini almaya çalıştıklarını söyledi. Bugünkü çocukların  teknolojik ortamda  yetiştiğine dikkat çeken  Taçoy, yeni neslin nene dede hikayelerinden  mahrum kalmaması  gerektiğine vurgu yaparak , "Gelecek nesle  geçmişlerinden  gelen bilgileri aktarmaya devam edelim ve onlara güzel bir gelecek sunalım. Gelecek, çocuklarımızındır." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında, çocuklarla dünyanın güzelleştiğine dikkat çekti. Sevginin en güzel tezahürünün çocuklar olduğuna vurgu yapan Töre, bir aileye verilebilecek en büyük mükefatın çocuk sahibi olmak olduğunu söyledi. Dili,dini,ırkı yaşadığı coğrafya ne olursa olsun  tüm çocuklar için savaşsız bir dünya temenni eden Töre, tüm dünya çocuklarının gününü kutladı. Töre, Türk Çocuğu’nun  tarihini bilerek, milli değerlerine sahip çıkarak  bugünlere nasıl gelindiğini unutmadan  Atatürk’ün gösterdiği yolda ilerlemeye devam edeceğini belirtti ve etkinliğin düzenlenmesine katkı koyan Sosyal Hizmetler Dairesi görevlilerine teşekkür etti.

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