Çocuklar da kalp krizi geçirebilir

Kalp krizi genellikle ileri yaşlarda görülse de çocuklar için de ciddi bir tehdit… Ancak alınacak önlemlerle bu riski azaltmanın mümkün olduğunu belirten Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Kazım Öztarhan, ebeveynlere hayati tavsiyelerde bulundu… İşte açıklamaları…

Prof. Dr. Kazım Öztarhan

HANGİ BELİRTİLER DİKKATE ALINMALI?

Zaman zaman okul çağındaki çocukların oyun oynarken, bisiklete binerken, antrenman yaparken yaşamını kaybettiğine dair haberleri duyarız. Bu ölümler genellikle kalp kaynaklıdır. Dolayısıyla yaşıtlarıyla karşılaştırıldıklarında çabuk yorulan, nefes darlığı hisseden, hareket ederken ya da otururken göğüs ağrısı çeken, göğüs ağrısına çarpıntı şikayeti de eşlik eden ve bayılan çocuklar doktora götürülmelidir.

Aileler nelere dikkat etmeli?

Her yaş grubundaki çocuk kalp krizi geçirebilir. Kalp krizinin en önemli nedeni kalp kasının hastalıklarıdır. Bu hastalıklarda özellikle genetik geçişli olanlar önemli bir yer tutar. Anne ve babaları uyaracak en önemli özellik, ailede 40 yaş altındaki sebebi bilinmeyen ölümlerdir. Erken yaşlarda sebebi bilinmeden kaybedilmiş aile bireylerinin varlığında çocukların mutlaka tetkik edilmesi gerekir.

Ailelerinde, kalp pili, erken yaşta kalp krizi ve genetik geçişli hiperlipidemi (kandaki yüksek yağ oranları) varlığı olan çocukların da kardiyolojik tetkiklerinin yapılması gerekir. Kalp kası hastalıkları sonradan da gelişebilir. En sık gördüğümüz neden kalp kasının iltihabıdır. Önemsiz görülebilen viral bir üst solunum yolu hastalığı sonrasında halsizlik, çabuk yorulma, nefes darlığı, göğüs ağrısı ve çarpıntı şikayetlerinde doktora başvurulması gerekir.

Obezite de büyük bir risk

Çocuklarda kalp kriziyle ani ölüm nedenlerinden biri de koroner kalp hastalıklarıdır. Koroner kalp hastalıkları genetik geçişli olabileceği gibi obezite, diyabet, hipertansiyon nedenleriyle beraberlik gösterebilir. Önemli sağlık problemlerinden biri olan obeziteden çocukların korunması kalp sağlığı açısından çok önemlidir. Sağlıklı beslenme ve egzersizin önemi unutulmamalıdır.

Çocuklarda koroner kalp hastalıklarının önemli nedenlerinden biri olan Kawasaki hastalığı genellikle üst solunum yolu enfeksiyonu sonrasında ilk 5 yaşta görülür. Bulguları gözde ve dilde kızarıklık, vücutta döküntüler, el ve ayak parmaklarında soyulmadır. Hastalık koroner damarları tutarak kalp krizine neden olur.

Alerji ve soğuk algınlığı ilaçları zararlı olabilir

Kalp ritim bozukluğu çocuklarda genetik nedenlerle görülebilir. Antibiyotikler, dikkat dağınıklığı-hiperaktivite ve uzun süreli alerji tedavisinde kullanılan ilaçlar da ritm bozukluğu ve çarpıntı ataklarına neden olabilir. Öksürük, soğuk algınlığı ilaçları uzun süre ve yüksek dozda kullanıldığında aritmiler sıklıkla karşımıza çıkabilir. Doktor onayı almadan gereksiz ilaç kullanılmamalıdır.

Öte yandan spora yeni başlayacak çocukların kalp sağlığı mutlaka değerlendirilmelidir. Spor bir antrenör eşliğinde yapılmalı, kas kütlesini veya enerjiyi arttıran doğal ya da sentetik kaynaklı yasaklanmış maddeler kullanılmamalıdır.