  • BIST 1.333
  • Altın 456,434
  • Dolar 7,8143
  • Euro 9,4236
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün: 2'si yerel 21 pozitif vaka!

Çocuklar da Kepçe Kulak Problemine Dikkat !

» »
“Kepçe kulak toplumda %5 sıklıkta görülen, kalıtımsal bir kulak deformitesidir (şekil bozukluğudur).
Çocuklar da Kepçe Kulak Problemine Dikkat !

Kulağın kafayla yaptığı açının normalden geniş olması, kulakta normalde olması gereken kıvrımın olmayıp kulağın düz olması ve kulağın ortasında yer alan konka isimli kıkırdağın normalden derin olması bulgularının birinin veya hepsinin bulunması durumunu Kepçe kulak, tıbbi ismiyle Belirgin Kulak Deformitesi olarak isimlendiriyoruz. Peki, kepçe kulak ameliyatı nasıl yapılır? Kepçe kulak ameliyatı kaç yaşında yapılır? Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Çiğdem Demiroğlu Yakut konu hakkında bilgiler verdi.

Kepçe kulak deformitesi olan çocuklar maalesef okula başladıkları dönemden itibaren arkadaşları arasında alay konusu olabilmekte ve bu durum psikolojik olarak onları çok kötü etkilemektedir. Bu çocuklarda okulu sevmeme, okul başarısında düşme, içe kapanma ve sosyalleşme sıkıntıları olabilmektedir. Ailelerin, kepçe kulak bozukluğunun, çocuklarını psikolojik olarak etkileyip etkilemediğini sıkı gözlemlemeleri oldukça önemlidir.

KEPÇE KULAK AMELİYATI KAÇ YAŞINDA YAPILIR?

Kepçe kulak düzeltilmesi operasyonlarını, kulak kıkırdak gelişimini 6 yaşında tamamlamış olduğu için 6 yaşından itibaren yapabiliyoruz. Ameliyatın çocuk, okula başlamadan önce yapılması, bu durumun çocuğu, yeni girdiği sosyal çevrede psikolojik olarak etkilemesini önleyecektir. Ancak çocuk ameliyata zorlanmamalı, kendini hazır hissettiği ve istekli olduğu dönem beklenmelidir. Bu ameliyatlar 6 yaşından itibaren her yaşta yapılabilmektedir.

KEPÇE KULAK AMELİYATI NASIL YAPILIR?

Ameliyatta kulak arkasından yapılan bir kesiyle girilerek kulak kıkırdakları, dikişler ve gerektiğinde kıkırdak azaltılması yöntemleriyle yeniden şekillendirilerek normal kulak görünümü sağlanmaktadır. Kesi, kulak arkasından yapıldığı için görünen bir iz kalmamaktadır. Hastanın yaşına göre genel veya lokal anestezi ile yapılabilen 1-1,5 saatlik bir ameliyattır. 14-15 yaş üzeri çocuklar sıklıkla lokal anesteziye uyum sağlayabilmektedir. Hastalar 2-3 gün sonra normal hayatlarına dönebilir. İyileşme aşamasında dikişlerin zarar görmemesi için 2 hafta kadar bir saç bandı kullanarak kulakları kapatmak gerekmektedir.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Aşı gönüllüsü profesörden gönüllülere uyarı01 Aralık 2020 Salı 21:45
  • Korkutan hasar! Korona geçiren hastaları 3 ay sonra yeni bir tarama yöntemiyle incelediler01 Aralık 2020 Salı 21:15
  • Koronavirüs geçiren kişi hastalıktan kaç ay korunuyor? Bilim Kurulu Üyesi açıkladı01 Aralık 2020 Salı 20:45
  • Dünya Genelinde Kovid-19'dan İyileşenlerin Sayısı 44 Milyonu Geçti01 Aralık 2020 Salı 20:30
  • “Süper Kadın Hastalığı” Fibromiyalji'ye Dikkat01 Aralık 2020 Salı 15:50
  • Rus aşısı Sputnik-V'yi yaptıran yaklaşık 20 kişi Koronavirüs'e yakalandı01 Aralık 2020 Salı 15:08
  • Kadınlarda Yumurta Yaşlanmasına Dikkat01 Aralık 2020 Salı 14:41
  • Kaz Ayakları Estetiği İle Yıllara Meydan Okuyun01 Aralık 2020 Salı 14:31
  • Dikkat! Uzamış Covid Mi? Reenfeksiyon Mu?01 Aralık 2020 Salı 14:24
  • Formula 1 şampiyonu Lewis Hamilton koronavirüse yakalandı01 Aralık 2020 Salı 13:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti