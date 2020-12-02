Çocuklar da Kepçe Kulak Problemine Dikkat !

Kulağın kafayla yaptığı açının normalden geniş olması, kulakta normalde olması gereken kıvrımın olmayıp kulağın düz olması ve kulağın ortasında yer alan konka isimli kıkırdağın normalden derin olması bulgularının birinin veya hepsinin bulunması durumunu Kepçe kulak, tıbbi ismiyle Belirgin Kulak Deformitesi olarak isimlendiriyoruz. Peki, kepçe kulak ameliyatı nasıl yapılır? Kepçe kulak ameliyatı kaç yaşında yapılır? Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Çiğdem Demiroğlu Yakut konu hakkında bilgiler verdi.

Kepçe kulak deformitesi olan çocuklar maalesef okula başladıkları dönemden itibaren arkadaşları arasında alay konusu olabilmekte ve bu durum psikolojik olarak onları çok kötü etkilemektedir. Bu çocuklarda okulu sevmeme, okul başarısında düşme, içe kapanma ve sosyalleşme sıkıntıları olabilmektedir. Ailelerin, kepçe kulak bozukluğunun, çocuklarını psikolojik olarak etkileyip etkilemediğini sıkı gözlemlemeleri oldukça önemlidir.

KEPÇE KULAK AMELİYATI KAÇ YAŞINDA YAPILIR?

Kepçe kulak düzeltilmesi operasyonlarını, kulak kıkırdak gelişimini 6 yaşında tamamlamış olduğu için 6 yaşından itibaren yapabiliyoruz. Ameliyatın çocuk, okula başlamadan önce yapılması, bu durumun çocuğu, yeni girdiği sosyal çevrede psikolojik olarak etkilemesini önleyecektir. Ancak çocuk ameliyata zorlanmamalı, kendini hazır hissettiği ve istekli olduğu dönem beklenmelidir. Bu ameliyatlar 6 yaşından itibaren her yaşta yapılabilmektedir.

KEPÇE KULAK AMELİYATI NASIL YAPILIR?

Ameliyatta kulak arkasından yapılan bir kesiyle girilerek kulak kıkırdakları, dikişler ve gerektiğinde kıkırdak azaltılması yöntemleriyle yeniden şekillendirilerek normal kulak görünümü sağlanmaktadır. Kesi, kulak arkasından yapıldığı için görünen bir iz kalmamaktadır. Hastanın yaşına göre genel veya lokal anestezi ile yapılabilen 1-1,5 saatlik bir ameliyattır. 14-15 yaş üzeri çocuklar sıklıkla lokal anesteziye uyum sağlayabilmektedir. Hastalar 2-3 gün sonra normal hayatlarına dönebilir. İyileşme aşamasında dikişlerin zarar görmemesi için 2 hafta kadar bir saç bandı kullanarak kulakları kapatmak gerekmektedir.