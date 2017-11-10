 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 108.962
  • Altın 159,881
  • Dolar 3,8700
  • Euro 4,5048
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAOturma eylemi sonlandı, Cezaevi'ndeki grev devam ediyor

'Çocuklar Duymasın' final mi yapıyor? En yetkili isim açıkladı!

»
'Çocuklar Duymasın' final mi yapıyor? En yetkili isim açıkladı!
Çocuklar Duymasın'ın final yapacağı iddia edilmişti. Birol Güven, Twitter hesabından son noktayı koydu.

Yıllardır severek izlenen Çocuklar Duymasın dizisi yaz başında ekran macerasına Kanal D ekranlarında yeniden başlamıştı. Reytingleri düşen Çocuklar Duymasın'ın final yapacağı iddia edildi.

KANAL YÖNETİMİ BİLETLERİNİ KESECEK

Habertürk gazetesi yazarı Mustafa Doğan'ın iddiasına göre Çocuklar Duymasın reytinglerde aradığı başarıyı yakalayamayınca kanal yönetimi dizinin bitmesini istemiş.

İşte Mustafa Doğan'ın yazısıyla ilgili o bölüm:

Dile kolay 15 yılda üçüncü kez çekilerek bu alanda bir rekora imza attı. İzleyici kredi de verdi ama maalesef birol güven bu fırsatı kullanamadı. Senaryo beklentileri karşılamadı. Önceki sezonlardaki mizah kalitesi yakalanamadı bir türlü. Yaşanan talihsizlikler de cabası oldu. Kulağıma gelenlere göre reytingleri sınırda olan dizi için Kanal D yönetimi final kararı almış. Dizinin setine ara verilmiş. Kara haber de bugün yarın ekibe açıklanacakmış. Tabii bunda kanalın ağır topu 'Vatanım Sensin'in tatilden dönüşü ve sezonun sürpriz işlerinden 'Ver Elini aşk'ın performansı etkili oldu.

Yerini asıl sahibi 'Vatanım Sensin'e bırakan 'Ver Elini Aşk' için pazar akşamında karar kılınınca 'Çocuklar Duymasın'ın bileti kesilmiş.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Haribo şekerlerin ardındaki dünya: Brezilyalı çocuk işçiler...04 Kasım 2017 Cumartesi 15:54
  • Hawking'den insanlığa uyarı: Sonumuzu getirebilir03 Kasım 2017 Cuma 14:15
  • Antarktika'daki ozon deliği küçülüyor03 Kasım 2017 Cuma 13:35
  • Papa Francesco: Bazen dua ederken uyuya kalıyorum03 Kasım 2017 Cuma 12:16
  • Grönland'daki buzların erime hızı artıyor02 Kasım 2017 Perşembe 16:27
  • Mısır'daki Büyük Piramit'te gizemli bir 'boşluk' bulundu, işlevi bilinmiyor02 Kasım 2017 Perşembe 16:26
  • Yolda yürürken bulduğu USB bellekten çok gizli belgeler çıktı!01 Kasım 2017 Çarşamba 18:14
  • Bu fotoğrafta gördüğünüz insanlar aslında yokmuş!01 Kasım 2017 Çarşamba 17:52
  • Fırst FM 22 yaşında...01 Kasım 2017 Çarşamba 11:12
  • Dünyanın en uzun kesintisiz uçuşu yapıldı31 Ekim 2017 Salı 09:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti