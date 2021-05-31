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Çocuklar Fikir ve Beklentilerini Başkan Harmancı ile Paylaştı

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Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Dünya Çocuk Günü öncesinde 12 farklı okuldan çocuklar ile online söyleşide buluştu.
Çocuklar Fikir ve Beklentilerini Başkan Harmancı ile Paylaştı

Covid-19 pandemi süreci nedeniyle online olarak gerçekleşen buluşmada çocuklarla sohbet eden Başkan Harmancı, çocukların fikir ve beklentilerini dinledi.

Çocuklar söyleşi boyunca Lefkoşa’da daha fazla park ve oyun alanı olması yönündeki taleplerini Başkan Harmancı’ya ilettiler. Çocuklar, ayrıca Başkan Harmancı’ya söyleşi nedeni ile teşekkür etti.

Başkan Harmancı ise Çocuk Meclisi kurulması yönünde çalışma içinde olduklarını belirterek, LTB’nin sevimli dostlar ile ilgili çalışmalarına katılmak isteyen çocukları ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını belirtti. Gezi treni ile ilgili çocuklara yönelik bir gezi planladıkları müjdesini de veren Başkan Harmancı, çocuklara yönelik güzel projeler organize etmeye devam edeceklerini belirtti.

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Lefkoşa Belediye Tiyatrosu oyuncusu Asu Demircioğlu’nun moditörlüğündeki buluşmada, Demircioğlu çocuklar ile eğlenceli oyunlar oynadı.

Online buluşmanın tamamı 1 Haziran Salı saat 14.30’da LTB Facebook sayfası ve Youtube kanalında yayınlanacak.

Online buluşmaya Şht Tuncer İlkokulu, Çağlayan İlkokulu, Atatürk İlkokulu, Arabahmet İlkokulu, Necati Taşkın İlkokulu, Şht Yalçın İLkokulu, 9 Eylül İİlkokulu, Gelibolu İlkokulu, Şht Doğan Ahmet İlkokulu, Şht Ertuğrul İlkokulu, Haspolat İlkokulu ile Dr Fazıl Küçük İlkokulu’ndan öğrenciler katıldı.

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