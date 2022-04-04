Çocuklar Güzelyurt’ta Eğlendi

Güzelyurt Belediyesi’nin çocuklara yönelik düzenlediği animasyon ve kukla gösterilerinde çocuklar doyasıya eğlendi.
Güzelyurt Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında 4-5-6 Nisan 2022 tarihlerinde çocuklara yönelik “Çocuk Şenliği” düzenledi.
Bölgede bulunan kreş, anaokul ve ilkokullara yönelik düzenlenen etkinliğin ilki bugün Güzelyurt Amfi Tiyatro da 10:00-12:00 saatleri arasında gerçekleşti.
Etkinliğe katılarak Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da etkinliğe katılarak, çocukların eğlencesine ortak oldu.
Kukla, jonglör, sihir ve animasyon gösterilerinin yer aldığı Çocuk Şenliğinde çocuklar eğlencenin tadını çıkardı. Güzelyurt Belediyesi etkinlikte tüm çocuklara balon dağıtarak, ikramda bulundu.
“Çocuk Şenliği” yapılan program çerçevesinde 5 ve 6 Nisan 2022 tarihlerinde de çocuklarla buluşacak.
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