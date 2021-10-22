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Çocuklar İçin Pedal Çeviriyoruz

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25- 27 Ekim 2021 tarihleri arasında  KKTC’de  ihtiyaçlı çocuklara katkıda bulunmak amacıyla "Çocuklar İçin Pedal Çeviriyoruz "  sloganıyla bisiklet sürüşü düzenlenecek.
Çocuklar İçin Pedal Çeviriyoruz

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Turizm ve  Çevre Bakanlığı himayelerinde; Amerika’da yaşayan Türklerin kurmuş olduğu Bridge To Türkiye Fund Vakfı,  Türkiye Bisikletliler Derneği, BTF, Aziz Sancar Vakfı, Beylikdüzü Belediyesi, Bisikletliler Derneği, KKTC Bisiklet Sevenler Derneği ve  KKTC Bisiklet Federasyonu işbirliğinde;   25- 27 Ekim 2021 tarihleri arasında  KKTC’de  ihtiyaçlı çocuklara katkıda bulunmak amacıyla "Çocuklar İçin Pedal Çeviriyoruz "  sloganıyla bisiklet sürüşü düzenlenecek. Etkinlikten elde edilecek gelir, Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı Çağlayan Çocuk Yuvası’ndaki çocuklara  bağışlanacak.

 

PARKURLAR

25 Ekim 2021 Pazartesi

Parkur 1 : 83 km  

 Başlangıç 12:30  - Bitiş : 18:00

 Lefkoşa Girne Kapısı – Gönyeli – Güzelyurt – Kalkanlı – Çamlıbel – Karşıyaka – Girne

26 Ekim 2021 Salı

Parkur 2 : 78 Km ; Başlangıç 11:00  – Bitiş : 17:30

Kervansaray  – Esentepe – Tatlısu – Mersinlik – Ardahan – İskele

27 Ekim 2021 Çarşamba

Parkur 3:  76 km;  Başlangıç 11:00  – Bitiş : 17:00

İskele – Mağusa – Maraş – Dörtyol – Aslanköy – Haspolat – Lefkoşa 

( Girne Kapısı ) 

Saat 17.00- LEFKOŞA HALK SÜRÜŞÜ- Girne Kapısı

Saat 17.30- ÇAĞLAYAN  ÇOCUK YUVASI ZİYARETİ

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