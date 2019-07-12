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Çocuklar için yaratıcı bir öğrenme programı sunuyor

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LAÜ öğretmen adayları masterkids eğitimi hakkında bilgilendirildi
Çocuklar için yaratıcı bir öğrenme programı sunuyor

   Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü tarafından düzenlenen Masterkids Eğitimi’ne konuşmacı olarak katılan Öğrenen Mutlu Bireyler Merkezi Koordinatörü Mert Balın, LAÜ öğretmen adaylarına yaratıcı bir öğrenme programı sunan masterkids eğitimi ilgili bilgiler verdi. 

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Balın: 3-13 yaş arası çocuklara göre hazırlanan Masterkids programı çocukların yaratıcılıklarına katkıda bulunuyor

 

   Öğrenen Mutlu Bireyler Merkezi Kıbrıs’ta yaşayan çocuklara sanat, bilim ve teknoloji dallarında hizmet veren fiziki bir merkez olduğunu dile getiren Balın, MasterKids eğitiminin 3-13 yaş arası çocuklara göre hazırlanmış, farklı programlar sunan, yaratıcı bir öğrenme programı olduğunu belirtti.  MasterKids eğitim felsefesinin Massachusetts Institute of Technology’de (MIT) profesör olan Seymour Papert’ın öğrenme teorisi olan konstrüktivizmden ilham aldığını dile getiren Balın, MasterKids programının farklı yaşlardan birçok çocuğun keşfetmeye ve öğrenmeye teşvik edildiği bir ortamı yaratmakta olduğunu örnekler vererek öğrencilere açıkladı.

 

   Öğrencilere programın, sürekli güncellenen içerik ve materyalleri ile çocukların yaratıcılıklarına katkıda bulunan, öğrenmeyi eğlenceli kılan bir program olduğunu, çocuklarla çalışılarak, yıllar içerisinde denendiğini ve geliştirildiğini aktaran Balın, özel olarak tasarlanmış, temalı programlar, küçük gruplar halinde çocuklara LEGO Education setleri, tabletler ve konulara göre özel geliştirilmiş ürünlerle gerçekleştirildiğini ifade etti.

 

Çağanağa: Öğrencilerin dünyada sürdürülen güncel eğitimlerden haberdar olmalarını sağlıyoruz

 

     Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Çağda Kıvanç Çağanağa, LAÜ Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencilerine farklı eğitim tekniklerini öğreten faaliyetler  ile sadece akademik ve entellektüel olarak değil çağın gereklerini yerine getiren, hayat boyu öğrenme felsefesini benimsettiklerini belirtti. Çağanağa, öğrencilerin mesleğe başarılı bireyler olarak yetişmelerini sağlayan bir eğitim anlayışı doğrultusunda farklı etkinliklerle öğrencilerin dünyada sürdürülen güncel eğitimlerden haberdar olmalarını sağladıklarını söyledi.

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