Çocuklar İçin Yaz Tatilinde Beslenme Önerileri!

Anne & Çocuk Diyetisyeni İrem Hatipoğlu çocukların en sevdiği mevsim olan hem fiziksel hem de zihinsel olarak dinlendiği yaz mevsimi için sıcaklık ve nem artışıyla beraber değişen beslenme ihtiyaçları hakkında önemli tavsiyelerde bulundu.

Yaz aylarında yanlış beslenmeye bağlı olarak çocuklarda halsizlik, yorgunluk, alerji, tansiyon düşüklüğü gibi problemler görülebilir.

Çocuğunuzun her gün yeterli sıvı aldığından emin olun!

Çocuklar genel olarak su yerine gazlı içecek, meyve suyu tüketmeyi tercih etse de bunların hiçbiri su yerine geçmez. Yaz aylarında zıp zıp zıplayan yerinde duramayan minikler terle çok su kaybediyorlar. Yemekten sonra, yemek aralarında çocuğunuzun ihtiyacı kadar su içtiğinden emin olun. Yaz aylarında çocuğunuzun sıvı ihtiyacını kilogram başına 35 ml olarak hesaplayabilirsiniz. Örneğin ağırlığı 30 kilogram olan bir çocuğun sıvı ihtiyacı 35 x 30 = 1.050 ml'dir.

Şeker tüketimine dikkat!

Yaz aylarında çocukların her gün dondurma yemek istemesi kadar doğal bir şey yok, her gün yenilen dondurmalara hazır içecekler, meyve suları ve porsiyonları ayarlanmayan yaz meyveleri de eklenince çocuklar bir hayli şeker almış oluyor. Fazla şeker tüketimi çocuklarda dikkat dağınıklığı, obezite, insülin direnci, diyabet, iştahsızlık, iştahsızlığa bağlı kilo kaybı ve gerekli besin öğelerini alamamaya neden olur. Evde çocuğunuzla beraber sağlıklı dondurma tarifleri deneyebilir, haftada 1-2 kere gerçek sütten yapılmış katkı maddesi içermeyen dondurmaları tercih edebilirsiniz.

Meyveyi abartmayalım!

Meyveler sağlıklı birer şeker kaynağı olsa da evet maalesef onların da porsiyonlarına dikkat etmeliyiz. Yaş grubuna ve cinsiyete göre değişmekle beraber çocukların günde 2-3 porsiyon meyve yemesi idealdir. Meyvelerin mevsim meyvesi olduğundan ve iyi yıkandığından emin olun. Çocuğunuz meyveyi meyve gibi yemeyi sevmiyorsa süt veya yoğurtla içecek, dondurma gibi tarifleri deneyebilirsiniz.

Yaz sebzeleri gibisi var mı?

Bamya, bezelye, kabak, patlıcan, taze fasulye ve daha fazlası! Yaz sebzeleri vitamin, mineral ve lif kaynağı. Sebzeleri sulu yemek şeklinde tüketmeyi sevmeyen çocuklar için mücver, sebze köftesi, sebzeli mercimek çorbası tarifleri ne güne duruyor değil mi? Çocuğunuzun her ana öğününde salata, söğüş veya yemek şeklinde sebze olmalıdır.

Her an hareketli olmaya devam!

Yaz mevsimi çocukların yüzme, koşma gibi sporları daha rahatça yapabildiği bir mevsimdir. Bu mevsimde hareketli olmak hem iştah kontrolü hem de enerji dengesinin korunmasına yardımcı olur. Çocukların sabahtan akşama kadar aktif olduğu, ekrandan uzak kaldığı yaz okulları çok iyi bir alternatiftir.