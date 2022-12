Çocuklar karma virüs tehdidi altında

Son zamanlarda çoklu virüsler özellikle çocuklarda yaygın görülüyor. Bu nedenle hastalık daha ağır seyrediyor ve iyileşme süresi uzuyor. Ülkemizde şu dönemde en fazla halk arasında domuz gribi olarak bilinen influenza A'nın görüldüğünü belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mahmoud Salim, “Ek olarak da solunum yolu enfeksiyonuna yol açan bronşiolit, RSV denilen ve bebeklerde bronşiolite neden olan virüsü çok yaygın şekilde görmeye başladık. Diğer yandan Covid ve varyantlarının görülme oranları yükselmeye başladı. Dolayısıyla şu anda en başta çocukları yoğun bir şekilde etkileyen virüs karması yaşıyoruz” dedi ve bunun sebepleriyle çocukları virüs bombardımanından koruma yollarını şöyle anlattı…

Neden çocuklar?

Genelde kış aylarında çocuklarda sık görülen hastalıklar arasında nezle, grip, bronşiolit, zatürre ve rota virüse bağlı bağırsak enfeksiyonları sayılabilir. Ancak bu yıl özellikle çocukların var olan virüs çeşitliliği nedeniyle enfeksiyonlardan çok daha şiddetli etkilendiğini görüyoruz. İnfluenza A yani yaygın bilinen adıyla domuz gribi 2009 yılında ülkemizde görüldüğü ilk günden bu yana sanırım en yaygın seyrini yaşıyor. Özellikle karantina yaşadığımız dönemde dünyaya gelen bebeklerin tam kapanma ve izolasyon gibi nedenlerden bağışıklıkları şu an içinde bulunduğumuz döneme göre gelişmedi. Yani daha korunaklı kaldılar ve direnç geliştiremediler. Bağışıklıkları bu virüslerle tanışmadı. Okullardaki çocuklar farklı bağışıklık ve enfeksiyon türlerini taşıyorlar. Bu nedenle okullar maalesef virüslerin bayram ettikleri salgın yeri gibi oldu.

Grip virüsünün oyunu

Çoklu virüslerin görülmesiyle ile ilgili bir araştırma İnfluenza A'nın, RSV'nin üst kılıfını kullanarak hücre içine daha rahat girdiğini ortaya koyuyor. Araştırmada bağışıklık sisteminin İnfluenza'yı tanıdığı için içeri almadığını ama virüsün, RSV'yi kullanarak bunu başardığını; üstelik influenza normalde sadece üst solunum yollarına yerleşebilirken, bu sayede akciğerin çok ücra köşelerine girebilen RSV'nin bu özelliğini kullanarak daha aşağılara inebildiğini ve zatürre yapabilme kapasitesine eriştiği görülüyor. Örneğin İnfluenza A'nın RSV ile aynı hastada bulunmasına bu yıl ilk kez şahit olduk. Hem İnfluenza A hem RSV hem de Covid'in aynı anda görüldüğü 2-3 çocuk vaka bilgisi aldık. Şu günlerde çocuk hastaneye yatış sayılarında ciddi artış yaşıyoruz.

Yoğun bakım yatışlarına yol açabiliyor

Gribe neden olan influenza virüslerinin, A, B ve C olmak üzere 3 farklı tipi bulunur. İnfluenza A virüsünün neden olduğu grip türü, genellikle daha ağır seyreder ve kitleleri etkileyebilir. İnfluenza B, çoğunlukla çocuklarda etkili olur ve bu virüsün yol açtığı grip hafif semptomatik bulgulara yol açar. İnfluenza C ise genellikle hayvanlar üzerinde etkilidir. Enfekte kişinin hapşırması, öksürmesi ya da konuşması sırasında etrafa yayılan virüslü damlacıkların bulaşması ile kişiden kişiye geçen hastalık, her yıl pek çok sayıda kişiyi hasta eder. Ancak bu yıl İnfluenza A'yı da çocuklarda görmeye başladık. İnfluenza zatürreye ve orta kulak iltihabına neden olabiliyor. Çok ağır seyredebiliyor. Özellikle astım, kistik fibrozis gibi altta yatan kronik hastalığı olan çocuklarda bu virüs çok daha ağır seyredip, yatışa hatta yoğun bakım yatışına neden oluyor. Bu virüslerin ateş ve öksürüğün çok yoğun olduğu durumlarda, mutlaka bir doktor tarafından değerlendirilmesini öneriyoruz.

Onları nasıl koruyabiliriz?

Virüsler genellikle üst solunum yolu ve damlacık yoluyla bulaşır. Bu tip virüslerden korunmanın yolu, maske ve mesafedir. Tabii bağışıklık sistemini güçlendirmek de önemli. Doğal ve dengeli beslenme çocuklar için önceliğimiz olmalıdır. Doğal meyve suları, evde hazırlanmış çorbalar da günlük su alım miktarına dahil edilmelidir. Çocuklar okuldan gelir gelmez üstünü başını değiştirmek, elini yüzünü yıkamak, burnunu yıkamak bile virüs konsantrasyon ve oranını azaltır. Hasta çocuklar tam anlamıyla iyileşmeden okula gönderilmemelidir. Çocukların tüm aşıları zamanında yapılmalıdır.