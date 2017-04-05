Çocuklar neden ağlayarak bir şey isterler?

Çocuğun bildiği tek dikkat çekecek yol ağlamak mı? Ağlamak çaresizliğin dışa vurumu mudur? Ağlamak öğrenilmiş bir davranışa dönüşür mü? İşte uzmanlara göre çocuklarda ağlama davranışının temelleri...

Çocuk ağlaması insanı hem çaresiz bırakan hem de zorlayan bir duygu patlamasıdır. Çocukların ağlamalarına dayanamayıp ya da mücadele etmeden ne isterlerse yapma haline düşen o kadar çok ebeveyn var ki. Korkmayın bu asla bir hata değil ama bu durumun üstesinden gelecek ufak tüyolar da yok değil. Uygulama aşaması biraz zorlasa da, sonuçları sizi de çocuğunuzu da mutlu edecek.

Birçoğumuza göre ortada bir çocuğun ağlayacağı hiçbir neden yokken bu kadar ağlıyor olması durumunu, öncelikle şımarıklık olarak algılıyoruz. Her istediğini yerine getirdiğimizi düşünüyor ve ağlanacak bir şeyin olmadığını kendimize göre anlatmaya çalışırız. Hatta bazen gerçekten çok zorlayıcı bir ağlama karşısında çocuklarımıza bağırabiliyoruz bile. Aslında çocuğun o anda ilgisini çekecek başka bir detay bularak dikkatini dağıtmaya çalışmak ilk akla gelen. Tabii ağlayan bir çocuğun dikkatini çekmek kolay değil ama işte anahtar tam da bu…

ÇOCUĞUN BİLDİĞİ TEK DİKKAT ÇEKECEK YOL AĞLAMAKTIR!

Biz dünyaya ağlayarak geliyoruz. Ağlama bizim daha doğumumuzla başlayan, belki de yaşadığımız çaresizliği ve alıştığımız ortamdan çıktığımız için öfkeyi dışarıya yansıttığımız en ilkel yoldur. Bu nedenle bir bebek özellikle ilk 6 ayında her yaşadığı zorluğu ağlayarak ifade eder. Ağlama, ancak bir annenin bebeğini iyi tanıdığı ve ihtiyaçlarını anlamlandırdığı zaman azalmaya başlar. Bazen bebeğin ağlamaları o kadar uzun zaman sürebilir ki, çocukluğa geçişinde de bu ağlamalar devam eder. Çünkü çocuk artık ağlamaya alışmış, ağlamanın bir iletişim ve dikkat çekme yöntemi olduğunu yakalamıştır.

AĞLAMAK ÇARESİZLİĞİN DIŞA VURUMUDUR!

Ağlamak bir insanın içinde bulunduğu çaresizleştiğini gösterebilir. Bu nedenle, bir bebeğin ya da bir çocuğun ağladığı durumlar genellikle çaresiz kaldıkları durumlardır. Bir bebek karnı acıktığında, altı kirlendiğinde, gazı olduğunda bunları dile getiremez. Aslında ağlama onun en önemli dilidir. Aynı şekilde biraz daha büyüdüğünde üstesinden gelemediği durumlarda ilk önce içgüdüsel olarak ağlamaya başlayabilir.

AĞLAYARAK FARK EDİLMEYİ DE KAZANMAYI DA BİZ ÖĞRETİRİZ.

Ağlamanın o kadar çok çeşidi var ki. Çocuğun istediği bir şey olmadığında ya da alınmadığında ağlaması, can acısı nedeni ile ağlamalar, dikkat çekmek için ağlamalar, sakinleştirilemeyen ağlamalar… Burada fark edilmesi gereken en önemli konu, bir çocuğa ağlayarak birşeyler kazanılacağı ya da elde edileceğini öğretecek hataları yapmamaktır. Bu ilk olarak bebeklik dönemi ile başlar. Bebeklik döneminde bebek ağlarken onu sakinleştiremediğimiz zaman belki bir oyuncakla dikkatini dağıtırız. İstediği bir şeyi hiç zaman kendi elde etmeden, biz ona sunuyoruz. Amaç tabii ki aman sussun… Bu nedenle bir çocuğun ağlaması normal karşılansa da ağlamanın nasıl yönetildiği ve nasıl sakinleştirildiği büyük bir önem kazanır.

AĞLAMAK ÖĞRENİLMİŞ BİR DAVRANIŞA DÖNÜŞÜR!

Bir çocuğun ağlaması karşısında genellikle duygularımıza hakim olmakta güçlük çekeriz. Kimi zaman üzülür, kimi zaman kaygılanır, kimi zaman da tahammül edemez ve sinirleniriz. Burada aslında çocuğun ağlamasını hangi duygumuzu kullanarak sakinleştirdiğimiz önemlidir. Çocuğunuzun ağlamalarını kandırarak, istediğini uygun olsun ya da olmasın ağlarken eline vererek maalesef ağlamayı çocuğunuz için öğrenilmiş davranışa dönüştürür. Ağlama sırasında yapılan hatalar da vardır; çocuğunuzu ağlarken ikna etmeye çalışmayın, kandırmayın, eline istediğini tutuşturmayın, bağırarak ya da korkutarak susturmaya çalışmayın, cezalandırmayın çünkü bu şekilde çocuğunuzun yaşadığı durumu anladığınızı maalesef ki çocuğunuza hissettiremezsiniz. Bu nedenle çocuklar büyüme sürecinde pek çok bilmediği, farkında olmadığı, yapamadığı durumla karşı karşıya kalacak ve çaresizleşecektir. Her koşulda çocuğunuz ağladığı sırada önceliğiniz onu susturmak yerine kendiniz sakin kalarak bekleyin. Çocuğu sakinleştirmek için de zaman geldiğinde sakın daha önce bahsettiğimiz hatalardan kaçının ve çocuğunuz sakinleştiğinde onunla doğru iletişim kurmaya başlayın.