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Çocuklar Öğrenmeye Anne Karnında Başlıyor!

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Çocuklar Öğrenmeye Anne Karnında Başlıyor!
Bilim insanları, insanların bazı şeyleri doğmadan önce anne karnında öğrendiklerini ortaya çıkardı!

İşte çocukların anne karnındayken tecrübe ettikleri 3 şey:

Tatları almak

 

Belfast'daki Queen's Üniversitesi'nden Profesör Peter Hepper, insanların doğmadan önce yiyecekleri sevip sevmediğini merak etti. Yakında anne olacak adaylara sarımsak yedirten bir çalışma düzenledi. Sonuçlar oldukça ilginçti çünkü bu grubun annelerinden doğan çocuklar 8-9 yaşlarında bile sarımsağı severek yemeye başladılar.

Aynı şey havuç suyu için de geçerliydi: hamile anneleri havuç suyu içen 5-6 aylık bebekler de büyüdüklerinde havuç suyunu seviyorlardı. Hepper, çocukların anne-babalarını nasıl tanıdıklarını söylüyor: aynı damak zevkiyle.

 

 

Sesleri duymak

 

Finlandiya'dan bir grup bilim adamı, bir gebe gruba ninni dinleterek, diğerlerine ise dinletmeyerek iki farklı deney yaptı. Sonuç, ninni dinleyen gruba ait bebeklerin şarkılara tepki gösterdiklerini, dinlemeyen bebek grubunun ise kayıtsız kaldığını gösterdi. Araştırmacılar, bebeklerin rahim içinde ninnileri öğrendiğinin sonucuna vardı.

 

 

Konuşmaları tanımak

 

New York Üniversitesi'nden bir psikolog olan Athena Vouloumanos, yeni doğmuş bebeklerin insan konuşması ve seslere olan tepkilerini karşılaştırdı. Bebeklerin insan konuşmasına tepki gösterdiğini buldu. Bebekler ana dillerini duyunca daha çok tepki veriyorlardı.

Araştırma, önemli bir konseptin kanıtlanmasına da yardımcı oldu: Anne karnındayken akustik bir çevrede büyümeyen bebekler veya erken doğan çocuklar yeterli insan konuşması duymadığında ilerde konuşma bozuklukları yaşayabiliyorlar.

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