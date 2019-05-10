‘Çocuklar ölmesin’ dediği için tutuklanan Ayşe öğretmen özgür!

Anayasa Mahkemesi, ‘Çocuklar ölmesin’ dediği için tutuklanan, kamuoyunda 'Ayşe Öğretmen' olarak da bilinen Ayşe Çelik'in başvurusunda ihlal kararı verdi. Ayşe Öğretmen tahliye edildi.

"Çocuklar ölmesin" dediği için tutuklanan Ayşe Öğretmen, hakkında Anayasa Mahkemesinin verdiği "hak ihlali" kararının ardından tahliye edildi.

2015 yılında, bölge illerindeki sokağa çıkma yasakları sırasında, Beyaz Show’a telefonla bağlanarak “Çocuklar ölmesin” diyen öğretmen Ayşe Çelik'e 15 aylık hapis cezası verildi. Cezasının infazı üç kez ertelenen Çelik, 17 Nisan'da cezaevine girdi. Çelik'in avukatı Mahsuni Karaman, kendilerine; Anayasa Mahkesinin, “Ayşe Öğretmen başvurusu ile ilgili ihlal kararı verdiği” bilgisinin ulaştığını açıkladı. Karaman bunun üzerinde infazın durdurulması talebinde bulunduklarını belirtti.

Karamanın Twitter üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde:

“Kararı henüz görmemekle birlikte, Anayasa Mahkemesinin, Ayşe Öğretmen başvurusu ile ilgili ‘ihlal kararı verdiği ve ihlalin giderilmesi için karar örneğini hükmü veren mahkemeye bildirdiği’ bilgisi ulaştı bize. Bunun üzerine infazın durdurulması talebinde bulunduk.”

Karaman'ın açıklamasını alıntılayan Avukat Benan Molu da Anayasa Mahkemesinin ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar vermesine işaret ederek, kararın örgüt propagandasından verilen ilk ihlal kararı olmasına dikkati çekti.

Ayşe öğretmen hakkındaki karar, AYM’den yargılandığı mahkemeye gönderildi. Yerel mahkemenin ardından Ayşe Öğretmen akşam saatlerinde tahliye edildi.