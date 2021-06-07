Çocuklar Sırbistan’da bayrağımızı açacak

Nev Çocuk Fitnes takımı Sırbistan’da düzenlenecek Dünya Çocuk Fitnes Şampiyonası’nda KKTC adına yarışacak.
11-13 Haziran tarihleri arasında Sırbistan’ın Cacak şehrinde yapılacak Dünya Çocuk Fitness şampiyonası için Nev Fİtnes Çocuk Milli Takımı dün Türkiye üzerinden Sırbistan’a gitti.
Sırbistan’ın daveti üzerine Sırp Milli Takımı ile bir hafta kampa katılacak olan NEV çocukları kamp sonrası yarışmaya katılacak.
Nev Fitness çocuk milli takımı Sırbistanda yapılacak şampiyona için dün adadan ayrılırken çocuklarımızın hedefi dünya şampiyonluğu.
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