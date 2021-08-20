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Çocuklar Yaz Aylarında Ne Kadar Su İçmeli?

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Çocuklar Yaz Aylarında Ne Kadar Su İçmeli?
Çocuklar Yaz Aylarında Ne Kadar Su İçmeli?

Su, yetişkinlerde olduğu gibi çocuklar için de hayati önem taşımaktadır. Organ sistemlerinin ve metabolizmanın düzgün çalışmasını sağlar, zararlı artıkların vücuttan uzaklaştırılmasında görev alır, vücut ısısının düzenlenmesinde rol oynar, sindirim sisteminin düzgün çalışmasını sağlar, beyin fonksiyonları için gereklidir, cilt ve saç sağlığını korur.

Çocuğum ne kadar su içmeli?

4-8 yaş: 1,1 litre

9-13 yaş: 1,6-1,8 litre

14-18 yaş: 1,8-2,6 litre

Yaz aylarında ise günlük önerilen miktara 1,5-2 bardak su ilave edilmelidir ve kabak, domates, salatalık, kavun, karpuz gibi su içeriği yüksek sebze ve meyvelerle günlük sıvı ihtiyacı desteklenmelidir.

Çocuğumun su tüketimini nasıl artırabilirim?

Su içmeyi sevmeyen çocuklar için suyu taze meyve ve sebzelerle tatlandırarak daha çekici hale getirebilirsiniz. Ananas, nane, çilek, karpuz, yaban mersini, limon ve salatalık suya en güzel aromayı veren sebze ve meyvelerdendir ancak çocuğunuzun en sevdiği karışımı bulana kadar denemenizde fayda var. Bununla birlikte, çocuğunuza ilgisini çekecek cam şişeler ve bardaklarda su vermek de su tüketimini artırabilir.

İştahsız çocuklarda su tüketim zamanına dikkat!

İştahsız çocukların yemeklerden hemen önce veya yemek sırasında su tüketmesi mide hacimlerinin kaplanarak iştahlarının iyice kesilmesine neden olabilir. Bu nedenle yemek yemekte zorlanan çocuklara su ara öğünlerde veya yemeklerden sonra verilmelidir.

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