Çocuklar zayıf insanları daha mutlu olarak algılayabiliyor

Bir araştırma, beş yaşındaki çocukların, zayıf insanları, kilolu insanlardan daha mutlu ve daha çekici olarak algıladığını ortaya koydu.

Polonya’daki Gdańsk Üniversitesi’nden araştırmacılar, okul öncesi erkek ve kız çocuklarına çeşitli vücut tiplerine sahip kadın ve erkeklerin resimlerini gösterdiler ve onlardan en çekici ve en mutlu olanı derecelendirmelerini istediler.



Daily Mail’in haberine göre sonuçlar, hem erkek hem de kadın bedenleri için çocukların obez kişileri en az çekici ve en az mutlu olarak değerlendirdiğini ortaya koydu.

ERKEKLER VE KIZLARIN ALGISI DA FARKLI

Ekip, BMC Pediatrics’te yayınlanan ve 680 çocuğu içeren araştırmaları için, “Şu anda medya, mükemmel vücutlar için standartlar yaratıyor: kadınlar için ince, erkekler için kaslı.”

“Bu standartlar daha sonra her iki cinsiyet tarafından da daha çocukluklarında, geniş çapta anlaşılan mutluluğu belirleyen özlemler olarak içselleştirilir.”

“Ortalama veya kas yapısına sahip çocuklar mutlu, kibar, güçlü, temiz ve popüler olarak algılanır.”

“Aşırı kilolu çocuklar, en azından Batı dünyasında, beceriksiz, tembel, aptal ve aldatmaya daha yatkın olarak değerlendiriliyor” dedi.

Araştırmada ortaya çıkan dikkat çekici bir diğer sonuca göre, kızlar, zayıf ve normal kilolu bireyleri benzer şekilde mutlu olarak değerlendirirken, erkekler en zayıf kadınları en mutlu olarak değerlendirdi.