Çocuklara Ağız ve Diş Sağlığı Hakkında Bilgi Verildi

İskele Belediyesi bünyesinde başarılı bir şekilde faaliyet gösteren Sağlık Birimi, evde sunduğu sağlık hizmetiyle adından övgüyle söz ettirmeye devam ediyor. İskele Belediyesi ile 5 yıldır işbirliğini başarıyla sürdüren ve bu başarının gerçekleşmesinde imzası olan Physioart Fizik Tedavi Rehabilitasyon ve Sağlık Kliniği bir kez daha ortak bir etkinlikte bir araya geldi. Klinikte görevli Diş Doktoru Diş Hekimi Lydia İnce Şehit İlker Karter İlkokulu 4. Sınıf öğrencilerine ağız ve diş sağlığı hakkında bilgiler verirken, İskele Belediyesi Sağlık Birimi de diş macunu ve fırçası dağıttı. Bugün (23 Ocak) gerçekleşen etkinliğe İskele Belediyesi Asbaşkanı İldeniz Elbasan, Meclis Üyesi Halil Dericioğlu ile Müdür Vekili Mustafa Kabasakal da katıldı.

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ

Evde sağlık herkese sağlık, hizmet gönül işidir ana sloganıyla 4 hemşiresiyle hizmet veren İskele Belediyesi Sağlık Birimi, halk sağlığı için önemli projelere imza atmaya, farkındalık yaratmaya devam ediyor. Sağlık Birimi bir kez daha İskele Belediyesi’nin çözüm ortağı, İskele Belediyesi’ne Fizyoterapist, Diyetisyen ve Psikolog desteği veren Physioart Fizik Tedavi Rehabilitasyon ve Sağlık Kliniği ile önemli bir projede bir araya geldi. İlkokul 4. Sınıf öğrencilerinin hedef alındığı projede, ağız ve diş sağlığı ile ilgili, çocuklara bilgi verildi.

EĞLENDİREN EĞİTİM!

DİŞ FIRÇASI VE MACUNU HEDİYE EDİLDİ

Physioart Fizik Tedavi Rehabilitasyon ve Sağlık Kliniği’nde görevli Diş Hekimi Lydia İnce tarafından verilen seminerde, ağız ve diş sağlığı hakkında eğitici bir o kadar da eğlendirici bilgiler verildi. Şeker ve şekerli gıdaların ağız ve diş sağlığına verdiği zararlar üzerinde durulan eğitimde çocuklara maket diş üzerinde dişin nasıl ve ne kadar süreyle fırçalanması gerektiği de anlatıldı. Seminerin sonunda İskele Belediyesi Sağlık Birimi, eğitime katılan çocuklara diş fırçası ile diş macunu hediye etti.