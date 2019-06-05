  • BIST 90.346
  • Altın 247,633
  • Dolar 5,8643
  • Euro 6,5566
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

Çocuklara boyama nasıl öğretilir kitabın büyük objeli olmasına dikkat edin!

» »
Çocuklara boyama nasıl öğretilir? Çocuğa boyama yapmayı öğretirken neler dikkat edilmeli? İşte küçük yaştaki çocuklara boyamayı öğretirken yapmanız gerekenler!
Çocuklara boyama nasıl öğretilir kitabın büyük objeli olmasına dikkat edin!

Çocuklara boyama yapma nasıl öğretilir? Küçük yaştaki çocuklara boyama yaptırırken dikkat etmeniz gereken bazı altın kurallar olduğunu biliyor muydunuz? Bu altın kurallar sayesinde hem onun gelişimine katkı sağlayacaksınız hem de yaptığı aktiviteden keyif almasını sağlayacaksınız. İşte küçük yaştaki çocuklara boyamayı öğretirken dikkat etmeniz gerekenler! 

İŞE KALEM TUTMAYI ÖĞRETMEKLE BAŞLAYIN 

İlk adım olarak ona kalem tutmayı öğretin. Boş kalan vakitlerinizde kalme tutma egzersizleri yaparak onun parmak kaslarının gelişmesine yardımcı olabilirsiniz. Doğru bir şekilde kalem tutana kadar bu egzersizleri es geçmemenizde fayda var. 

TEK VE BÜYÜK OBJELİ BOYAMA KİTAPLARI SEÇİN 

Boyama kitabından herhangi bir görseli seçerek ya da internetten beğendiğiniz bir resmin çıktısını alarak işe başlayabilirsiniz. Kalem tutmayı öğrenen çocuklarınız için seçtiğiniz boyama kitabı kesinlikle tek ve büyük objeli olmalıdır. Bu çocuğunuzun dikkatini toplamasına yardımcı olacaktır. Seçtiğiniz resimde bitki, çiçek,vb gibi şeylerin olmasına özen gösterin. 

PARMAK BOYA İLE KEYİFLİ VAKİT GEÇİRECEK

ocuklar için sulu boya, parmak boya, pastel boya ve kuru boya gibi tercih edilebilecek boya çeşitlerinden en ideali parmak boyadır. Parmak boyalar çocuğunuzun hoşuna gidecektir. Sadece elini ağzına götürmemesine özen göstermeniz yeterli olacaktır.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Evde saksıda nane nasıl yetiştirilir?31 Mayıs 2019 Cuma 19:00
  • Bahreynli milyoner sokak lambasında ders çalışan çocuğa ev bağışladı30 Mayıs 2019 Perşembe 12:20
  • Kit Harington rehabilitasyon merkezine yattı29 Mayıs 2019 Çarşamba 10:23
  • Müzik Dinlerken Tüyleriniz Diken Diken Oluyorsa, Özel Bir Beyne Sahip Olabilirsiniz28 Mayıs 2019 Salı 20:00
  • Şarkıcı Moby 20 yıl önce sevgili olduklarını iddia ettiği Natalie Portman'dan özür diledi27 Mayıs 2019 Pazartesi 11:41
  • Vedat Milor: Artık kuzu yemeyeceğim27 Mayıs 2019 Pazartesi 11:19
  • Gizli kamerasıyla insan kaçakçılığını belgeleyen Afrikalı göçmen27 Mayıs 2019 Pazartesi 09:47
  • Köpekler kötü insanları fark ediyor23 Mayıs 2019 Perşembe 12:10
  • Şarkıcı Moby, bir zamanlar sevgili olduklarını ispat etmek için Natalie Portman ile fotoğrafını paylaştı23 Mayıs 2019 Perşembe 09:17
  • Şarkıcı Moby, bir zamanlar sevgili olduklarını ispat etmek için Natalie Portman ile fotoğrafını paylaştı23 Mayıs 2019 Perşembe 09:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti