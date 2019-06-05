Çocuklara boyama nasıl öğretilir kitabın büyük objeli olmasına dikkat edin!

Çocuklara boyama yapma nasıl öğretilir? Küçük yaştaki çocuklara boyama yaptırırken dikkat etmeniz gereken bazı altın kurallar olduğunu biliyor muydunuz? Bu altın kurallar sayesinde hem onun gelişimine katkı sağlayacaksınız hem de yaptığı aktiviteden keyif almasını sağlayacaksınız. İşte küçük yaştaki çocuklara boyamayı öğretirken dikkat etmeniz gerekenler!

İŞE KALEM TUTMAYI ÖĞRETMEKLE BAŞLAYIN

İlk adım olarak ona kalem tutmayı öğretin. Boş kalan vakitlerinizde kalme tutma egzersizleri yaparak onun parmak kaslarının gelişmesine yardımcı olabilirsiniz. Doğru bir şekilde kalem tutana kadar bu egzersizleri es geçmemenizde fayda var.

TEK VE BÜYÜK OBJELİ BOYAMA KİTAPLARI SEÇİN

Boyama kitabından herhangi bir görseli seçerek ya da internetten beğendiğiniz bir resmin çıktısını alarak işe başlayabilirsiniz. Kalem tutmayı öğrenen çocuklarınız için seçtiğiniz boyama kitabı kesinlikle tek ve büyük objeli olmalıdır. Bu çocuğunuzun dikkatini toplamasına yardımcı olacaktır. Seçtiğiniz resimde bitki, çiçek,vb gibi şeylerin olmasına özen gösterin.

PARMAK BOYA İLE KEYİFLİ VAKİT GEÇİRECEK

ocuklar için sulu boya, parmak boya, pastel boya ve kuru boya gibi tercih edilebilecek boya çeşitlerinden en ideali parmak boyadır. Parmak boyalar çocuğunuzun hoşuna gidecektir. Sadece elini ağzına götürmemesine özen göstermeniz yeterli olacaktır.