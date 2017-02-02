 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 87.394
  • Altın 146,142
  • Dolar 3,7389
  • Euro 4,0390
  • Lefkoşa 5 °C
  • Mağusa 5 °C
  • Girne 5 °C
  • Güzelyurt 3 °C
  • İskele 4 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara -10 °C
SON DAKİKADava sonuçlandı, doktorlar artık ikinci iş yapamayacak!

Çocuklara ev yapımı sağlıklı dondurma

»
Çocuklara ev yapımı sağlıklı dondurma
Çocuklara ev yapımı sağlıklı dondurma tarifleri

EV YAPIMI MUZLU DONDURMA TARİFİ

Ev Yapımı Muzlu Dondurma Malzemeleri

– 2 kg muz
– 1/2 su bardağı su
– 100 gram toz şeker

Ev Yapımı Muzlu Dondurma Yapılışı

Muzları soyun ve doğrayın. Doğranmış olan muzları blendren içine alın. Su ve toz şekeri karıştırın ve iyice eritinceye kadar karıştırın. Hazırladığınız bu karışımı muzların üstüne ekleyin. Toz şeker tam anlamı ile eriyene kadar karıştırıcı da çekin. Çelik bir kabın içine alın ve üstünü streç film ile kapatın. Sonrasında derin dondurucuya koyun. Her 2 saatte bir tahta kaşık yardımı ile kenarlarını sıyırarak 2 ila 3 dakika boyunca karıştırın. Bu karıştırmanın ardından üstünü düzleyerek tekrardan derin dondurucuya koyun. 1 gün boyunca derin dondurucuda beklettikten sonra servis yapabilirsiniz. Bu şekilde çocuklara sağlıklı dondurma elde etmiş olursunuz.

Ev Yapımı Çilekli Dondurma Malzemeler

– Yarım kg çilek
– 2,5 su bardağı krema
– 1 su bardağı toz şeker
– Üstünü süslemek için çilek

Ev Yapımı Çilekli Dondurma Yapılışı

Çilekleri bir kaşık yardımı ile ezin ve üstüne toz şekeri ilave edin. Ayrı bir kabın içinde kremayı çırpın. Ezmiş olduğunuz çilekleri üzerine ekleyin. Bu karışımı dikdörtgen olan bir kabın içine alın ve derin dondurucuda dinlendirmeye bırakın. En az 4 saat boyunca derin dondurucuda bekletin ve donup donmadığının kontrol edin. Üstünü çilek ile süsleyerek servis yapabilirsiniz.

Ev Yapımı Sade Dondurma Malzemeler

– 1 litre süt
– 1 paket vanilya
– 2 yumurta
– 1 tatlı kaşığı salep
– 6 çorba kaşığı toz şeker

Ev Yapımı Sade Dondurma Yapılışı

Bir tencerenin içine sütü alın ve kaynatın. Başka bir kabın içinde salebi, vanilyayı ve yumurtayı iyice çırpın. Çırpma ile elde etmiş olduğunuz karışımı kaynamakta olan sütün içine katın. 5 ila 10 dakika kadar kaynattıktan sonra çırpma işlemi ile ılımasını sağlayın. Dondurmanızı çelik bir kabın içine boşaltın. Derin dondurucuda 3 saat boyunca bekletin. Derin dondurucuda kaldığı sürede saat başı karıştırmayı unutmayın. Üstünü ise dilediğiniz şekilde süsleyip servis yapın.

5 Dakikada Hazırlanabilen Dondurma İçin Malzemeler

– 4 Yemek kaşığı süzme yoğurt
– Yarım limon
– 5-6 Yemek kaşığı bal
– 2 Çay kaşığı kakao
– 3 Adet çilek
– Yarım limon

5 Dakikada Hazırlanabilen Dondurma Yapılışı       

Derin bir kabın içine yarın limonun kabuklarını rendeleyin ve limonun suyunu sıkın. Balı da ilave ederek çırpma teli ile iyice çırpın. Üstüne süzme yoğurdu da ekleyerek 4 dakika boyunca tekrar çırpın. Diğer tarafta yıkanmış olan çilekleri bıçak ile bölebildiğiniz kadar küçük parçalara bölün. Hazırlanan yoğurtlu karışımın yarısını derin bir kabın içine alın ve çilekleri içine koyun. Bu karışımı dondurma için ayarladığınız kalıpların içine koyun. Kalan diğer yoğurt karışımın içine de 2 çay kaşığı kadar kakao ekleyin.  Bu karışımı da dondurma kalıplarının içine ekleyin. Dondurma kalıplarını derin dondurucu da 8 saat kadar bekletin. Bu tarifte şeker ve katkı bulunmamaktadır. uğraşması zahmetsiz olan bu dondurma oldukça sağlıklıdır. Ev yapımı çocuklara sağlıklı dondurma en fazla 3 gün içinde tüketilmesi gerekir.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Çocuklara ev yapımı sağlıklı dondurma02 Şubat 2017 Perşembe 13:54
  • “Kanser Hastalığı Bildirim Yasa Tasarısı” halkın bilgisine sunuldu02 Şubat 2017 Perşembe 13:49
  • Hangi yöntemler kırışıklıklara karşı etkili?02 Şubat 2017 Perşembe 11:45
  • Yakın Doğu Üniversitesi tüm kanser hastalarının muayene ücretlerini üstlendi02 Şubat 2017 Perşembe 09:38
  • Siyah noktalara karşı etkili 1 maske 1 peeling01 Şubat 2017 Çarşamba 17:00
  • YDÜ Klimik 5.Hepatit akademisinde oturum başkanlığı yaptı01 Şubat 2017 Çarşamba 15:07
  • Diyabet Derneği’nin Şubat 2017 Lefkoşa sohbet toplantısının konusu çöylak hastalığı01 Şubat 2017 Çarşamba 13:53
  • Ses kısıklığı ne zaman tehlikeli bir soruna işaret ediyor?01 Şubat 2017 Çarşamba 10:59
  • 'Kanser Türkiye'de ikinci ölüm nedeni'01 Şubat 2017 Çarşamba 10:19
  • Göz bozuklukları okul başarısını düşürüyor01 Şubat 2017 Çarşamba 10:07
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti