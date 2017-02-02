Çocuklara ev yapımı sağlıklı dondurma tarifleri

EV YAPIMI MUZLU DONDURMA TARİFİ

Ev Yapımı Muzlu Dondurma Malzemeleri

– 2 kg muz

– 1/2 su bardağı su

– 100 gram toz şeker

Ev Yapımı Muzlu Dondurma Yapılışı

Muzları soyun ve doğrayın. Doğranmış olan muzları blendren içine alın. Su ve toz şekeri karıştırın ve iyice eritinceye kadar karıştırın. Hazırladığınız bu karışımı muzların üstüne ekleyin. Toz şeker tam anlamı ile eriyene kadar karıştırıcı da çekin. Çelik bir kabın içine alın ve üstünü streç film ile kapatın. Sonrasında derin dondurucuya koyun. Her 2 saatte bir tahta kaşık yardımı ile kenarlarını sıyırarak 2 ila 3 dakika boyunca karıştırın. Bu karıştırmanın ardından üstünü düzleyerek tekrardan derin dondurucuya koyun. 1 gün boyunca derin dondurucuda beklettikten sonra servis yapabilirsiniz. Bu şekilde çocuklara sağlıklı dondurma elde etmiş olursunuz.

Ev Yapımı Çilekli Dondurma Malzemeler

– Yarım kg çilek

– 2,5 su bardağı krema

– 1 su bardağı toz şeker

– Üstünü süslemek için çilek

Ev Yapımı Çilekli Dondurma Yapılışı

Çilekleri bir kaşık yardımı ile ezin ve üstüne toz şekeri ilave edin. Ayrı bir kabın içinde kremayı çırpın. Ezmiş olduğunuz çilekleri üzerine ekleyin. Bu karışımı dikdörtgen olan bir kabın içine alın ve derin dondurucuda dinlendirmeye bırakın. En az 4 saat boyunca derin dondurucuda bekletin ve donup donmadığının kontrol edin. Üstünü çilek ile süsleyerek servis yapabilirsiniz.

Ev Yapımı Sade Dondurma Malzemeler

– 1 litre süt

– 1 paket vanilya

– 2 yumurta

– 1 tatlı kaşığı salep

– 6 çorba kaşığı toz şeker

Ev Yapımı Sade Dondurma Yapılışı

Bir tencerenin içine sütü alın ve kaynatın. Başka bir kabın içinde salebi, vanilyayı ve yumurtayı iyice çırpın. Çırpma ile elde etmiş olduğunuz karışımı kaynamakta olan sütün içine katın. 5 ila 10 dakika kadar kaynattıktan sonra çırpma işlemi ile ılımasını sağlayın. Dondurmanızı çelik bir kabın içine boşaltın. Derin dondurucuda 3 saat boyunca bekletin. Derin dondurucuda kaldığı sürede saat başı karıştırmayı unutmayın. Üstünü ise dilediğiniz şekilde süsleyip servis yapın.

5 Dakikada Hazırlanabilen Dondurma İçin Malzemeler

– 4 Yemek kaşığı süzme yoğurt

– Yarım limon

– 5-6 Yemek kaşığı bal

– 2 Çay kaşığı kakao

– 3 Adet çilek

– Yarım limon

5 Dakikada Hazırlanabilen Dondurma Yapılışı

Derin bir kabın içine yarın limonun kabuklarını rendeleyin ve limonun suyunu sıkın. Balı da ilave ederek çırpma teli ile iyice çırpın. Üstüne süzme yoğurdu da ekleyerek 4 dakika boyunca tekrar çırpın. Diğer tarafta yıkanmış olan çilekleri bıçak ile bölebildiğiniz kadar küçük parçalara bölün. Hazırlanan yoğurtlu karışımın yarısını derin bir kabın içine alın ve çilekleri içine koyun. Bu karışımı dondurma için ayarladığınız kalıpların içine koyun. Kalan diğer yoğurt karışımın içine de 2 çay kaşığı kadar kakao ekleyin. Bu karışımı da dondurma kalıplarının içine ekleyin. Dondurma kalıplarını derin dondurucu da 8 saat kadar bekletin. Bu tarifte şeker ve katkı bulunmamaktadır. uğraşması zahmetsiz olan bu dondurma oldukça sağlıklıdır. Ev yapımı çocuklara sağlıklı dondurma en fazla 3 gün içinde tüketilmesi gerekir.