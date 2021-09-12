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Çocuklara Klinik Koronavirüs Aşı Denemelerinde Biyoetik İhlaller

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Çocuklara Klinik Koronavirüs Aşı Denemelerinde Biyoetik İhlaller
Çocuklara Klinik Koronavirüs Aşı Denemelerinde Biyoetik İhlaller

Güney Kıbrıs’ta Koronavirüs “vaccelerate” isimli klinik aşı denemeleri programı ile ilgili biyoetik kuralların ihlal edildiği bildirildi.

Fileleftheros’un haberine göre, klinik aşı denemelerinin hiçbir emniyet supabı olmadan yapıldığı gerekçesi ve konuyla ilgili araştırma başlatılması talebiyle, Avukat Yannos Yeorgiadis’in kaleme aldığı ve Rum yönetiminin 17 Şubat 2021 tarihli çocuklara yönelik klinik aşı deneyleri ile ilgili basın açıklamasına atıf yapılan bir şikâyet mektubuna çok sayıda kişi imza attı.

Rum Yönetimi Başkanı, Başsavcılık, Sayıştay Başkanlığı, Meclis Başkanı, Polis Genel Müdürü ve Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu’na gönderilen şikayet mektubunda, 12 yaş ve üzeri çocuklara aşı yapılacak olması nedeniyle velilerin, çocuklarına yapılan aşılar hakkında yeterli bilgilendirilmemesi etik dışı olarak nitelendirildi.

Bu genel endişe haricinde “Vaccelerate” projesiyle, Rum yönetiminin taraf olduğu; tıp ve biyoetik uygulamalarıyla ilgili İnsan Haklarının ve İnsan Onurunun Korunması Sözleşmesi ve insan kullanımına yönelik ilaçlarla ilgili tüzüklere yönelik birçok ihlalde bulunulduğuna dikkat çekildi.

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