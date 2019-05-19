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Çocuklarda 2-3 Yaş Arası Döneme Dikkat...

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Yakın Doğu Okul Öncesinde “0-3 Yaş Dönemi Özellikleri ve 2.5 Yaş Sendromu” Konulu Veli Semineri Düzenlendi…
Çocuklarda 2-3 Yaş Arası Döneme Dikkat...


Yakın Doğu Okul Öncesi öncülüğünde Yakındoğu Okullar Grubu Rehberlik Koordinatörü Pedagog Ayşen Oy tarafından, 0-3 yaş velilerine yönelik “ 0-3 yaş dönemi özellikleri ve 2.5 yaş sendromu ” konulu seminer gerçekleştirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, seminerde, 2-3 yaş arası dönemde çocukla olan ilişkide net ve tutarlı sınırlar koyulması, ancak çocukla inatlaşılmaması gerektiği üzerinde duran Pedagog Ayşen Oy, anne babanın davranış ve tutumlarına ilişkin bilgiler paylaştı.

Anne babaların çocuk nasıl olsa küçüktür diyerek yaptıkları her yanlışa göz yummalarının çocukların ileriki yaşlarında disiplin ve uyum sorunlarına yol açacağını dikkat çeken Oy, bu yüzden de doğumdan itibaren çocukların her türlü eğitiminin önemli olduğuna vurgu yaptı.

Bebeklik döneminin bitişi çocukluk döneminin başlangıcı olarak kabul edilen 2 yaşın, çocukların en çok zorlandıkları dönem olarak gösterildiğini ve 2.5 yaş sendromunun bebek ergenliği olarak da adlandırıldığını belirten Pedagog Ayşen Oy, boşanma, yeni bir kardeş gibi çocuğu ruhsal anlamda etkileyecek aile içi değişimlerin de zaten huzursuz bir tavır sergileyen 2.5 yaş çocuğunu daha da olumsuz etkileyeceğini belirtti.

Oy, bu dönemlerde anne-baba ve çocuk arasında yaşanılan çatışmaları azaltmak ve çocuğun bireysel gelişimini desteklemek için yapılabilecek önerilerden de bahsetti.

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