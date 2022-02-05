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Çocuklarda Akıl Ve Ruh Sağlığı Sorunları Covid Döneminde Artış Gösterdi

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İngiltere'de yapılan yeni bir araştırma, pandemi dönemi ve sokağa çıkma kısıtlamalarının çocukların ruh sağlığını olumsuz etkilediğini ortaya koydu.
Çocuklarda Akıl Ve Ruh Sağlığı Sorunları Covid Döneminde Artış Gösterdi

İngiltere’de Kraliyet Psikiyatristler Koleji tarafından BBC için hazırlanan veriler, pandemi döneminde rekor sayıda çocuğun ruhsal ve zihinsel sağlık sorunları için uzmanlara başvurduğunu ortaya çıkardı.

Yapılan son araştırmalarda, 18 yaşının altında çocukların, pandemi süresince ‘beslenme bozukluğu’ yaşama oranının 2019’a oranla yüzde 77 oranında arttığı belirlendi.

İngiltere’de NHS verilere göre, 409 binden fazla çocuk zihinsel sağlık problemleri nedeniyle uzmanlara başvurdu.

Çocukların ruh sağlığı derneği Place2Be ve Ulusal Başöğretmenler Birliği tarafından yürütülen ortak bir anketin ardından, pandemiden bu yana öğrenciler arasında da duygusal ve zihinsel sorunlarda artış tespit edildiği belirtildi.

OKULLARIN KAPANMASI EN BÜYÜK ETKEN

Ankete katılan 1000’den fazla öğretmen personelin “neredeyse tamamı”, zihinsel ve ruhsal sorun yaşayan çocuklarda bir artış gördüğünü açıkladı.

Pandemi ve sokağa çıkma yasakları, okulların aylarca kapalı kalmasına ve sınavların iptal edilmesine neden oldu. Yapılan araştırmalarda, 2017 ve 2021 arasında, çocuklukta olası zihinsel bozukluk oranları çarpıcı biçimde arttığı belirlendi. 6-16 yaşındakiler için artış dokuzda birden altı çocukta bire çıktı.

Araştırmada, yetişkin olduklarında zihinsel sağlık sorunu yaşamaya devam edecek olan çocukların yaklaşık yarısının, 14 yaşına kadar semptomlar yaşamaya başladığı belirtildi.

Bununla birlikte, küçük çocukların zihinsel sağlığının desteklenmesi genellikle göz ardı edildiği vurgulanırken, uzmanlar özellikle ebeveynleri bu konuda uyardı ve sorun yaşayan çocukların uzmanlardan yardım alması gerektiğini vurguladı.

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