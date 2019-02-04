Çocuklarda burun tıkanıklığının nedenleri
Burun tıkanıklığı, uygun şekilde tedavi edilmediği takdirde çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerinde çeşitli problemlerin ortaya çıkmasına neden olabilir. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr.Öğr. Üyesi Denizhan Dizdar, “Çocuğunuzun burnu tıkalı, ağzı sürekli açık, horluyor, yemek yerken zorlanıyor ya da iştahsızsa bir kulak burun boğaz uzmanına götürmenizde fayda var” uyarısında bulundu
Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr.Öğr. Üyesi Denizhan Dizdar, “Çocuğunuzun burnu tıkalı, ağzı sürekli açık, horluyor, yemek yerken zorlanıyor ya da iştahsızsa bir kulak burun boğaz uzmanına götürmenizde fayda var” uyarısında bulundu
04 Şubat 2019 Pazartesi 16:08
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