Burun tıkanıklığı, uygun şekilde tedavi edilmediği takdirde çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerinde çeşitli problemlerin ortaya çıkmasına neden olabilir. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr.Öğr. Üyesi Denizhan Dizdar, “Çocuğunuzun burnu tıkalı, ağzı sürekli açık, horluyor, yemek yerken zorlanıyor ya da iştahsızsa bir kulak burun boğaz uzmanına götürmenizde fayda var” uyarısında bulundu

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr.Öğr. Üyesi Denizhan Dizdar, “Çocuğunuzun burnu tıkalı, ağzı sürekli açık, horluyor, yemek yerken zorlanıyor ya da iştahsızsa bir kulak burun boğaz uzmanına götürmenizde fayda var” uyarısında bulundu