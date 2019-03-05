  • BIST 104.285
  • Altın 222,621
  • Dolar 5,3804
  • Euro 6,0940
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Çocuklarda dikkat dağınıklığı ve asabiyete dikkat!

» »
Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım, çocuklarda dikkat dağınıklığı ve asabiyete dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu
Çocuklarda dikkat dağınıklığı ve asabiyete dikkat!

Çocuğunuzda dikkat dağınıklığı, ders başarısında azalma, huzursuzluk ve asabiyet varsa sebebi geniz eti olabilir.

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Yavuz Selim Yıldırım, "Çocuklarda uykuda solunum problemine bağlı bu belirtiler çok fazla görülüyor, ancak geniz eti akla gelmediği için tedavide gecikmeler yaşanıyor. Temel olarak iki yolla problem oluşturur. Birincisi; çok büyüdüğünde mekanik olarak genizi kapatır ve tıkayıcı uyku apnesi denilen uykuda solunumun duraklamasına kadar varan ciddi problemler oluşturur. İkinci olarak; tıkayıcı özelliğinden bağımsız olmak üzere geniz eti mikroplarla istila edildiğinde mikropların büyümesine ortam hazırlar. Bu durum, geniz etinin yerleştiği bölüm tam bir kavşak olduğundan, üst ve alt solunum yollarında tekrarlayan enfeksiyonlara sebep olur.

Problemin uzun sürmesi sonucu çocuklarda uzun ve ince yüz yapısı, yüksek damak, üst çenenin öne doğru büyümesi, ağızın sürekli açık olması hali, bozuk dişler ve göz altlarında çöküklükle karakterize 'adenoid yüz' denilen tipik bir yüz ifadesi ortaya çıkar. Bu çocuklar anneden babadan çok bir birlerine benzer, bu hastaların yüz görünümü çok tipiktir, kapıdan girerken tanımak mümkündür” dedi.

BU BELİRTİLERE DİKKAT!

Geniz eti olan çocuklarda; tıkayıcı uyku apnesi, üst solunum yolu direnç sendromu, horlama, burun tıkanıklığı ve buna bağlı ağız solunumu, dikkat dağınıklığı ve buna bağlı ders başarısında azalma, huzursuzluk ve asabiyet, gece altına işeme, yutma ve konuşma bozukluğu, tat ve koku almada azalma, orta kulakta sıvı toplanması, işitmede azalma, anormal yüz ve diş gelişimi, büyüme ve gelişme geriliği, pulmoner hipertansiyon, kor pulmonale, orta kulak iltihabı, sinüzit, bademcik iltihabı, akciğer iltihabı gibi problemlerle karşılaşıldığını ifade eden Dr. Yıldırım, “KBB uzmanlarının sahip olduğu endoskop ile ağız içerisinden veya fleksibıl endoskop ile burun içerisinden kolayca saptanabilir. Muayeneye uyum sağlamayan çocuklarda lateral nazofarenks grafisi ile de saptanabilir. Aktif enfeksiyon varlığında ilaç tedavisi ile tedavi ettikten sonra mutlaka endoskop ile tekrar kontrol edilmelidir. Büyük olanlar için kortizonlu burun damlaları denenebilir veya günübirlik ameliyat ile tedavi edilebilir” açıklamalarında bulundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Uyuşturucunun Nasıl Bir İllet Olduğunu Gösteren İlk Deney (18+)04 Mart 2019 Pazartesi 01:00
  • İşitme Kaybı İle Bunama Arasında Etki Tespit Edildi04 Mart 2019 Pazartesi 00:30
  • Menopoz sonrası osteoporoza dikkat03 Mart 2019 Pazar 23:30
  • ‘Önlem alınmazsa 2050’de on kişiden biri işitme engelli olacak’03 Mart 2019 Pazar 21:42
  • Kasaplar Federasyonu Başkanı'ndan uyarı: Sakın hazır kıyma almayın!02 Mart 2019 Cumartesi 16:46
  • Tiroid bezi nedir?01 Mart 2019 Cuma 22:00
  • Kalp yetmezliği bu belirtilerle sinyal veriyor!01 Mart 2019 Cuma 21:30
  • Tek ebeveynli çocukların hayatında büyük değişiklikler yapılmamalı01 Mart 2019 Cuma 18:30
  • 10 erkekten 7'si bunu yaşıyor: Sertleşme sorunu neden olur?01 Mart 2019 Cuma 18:00
  • Ameliyat olan Fatih Altaylı: Canan Karatay diyetini uygulamayın01 Mart 2019 Cuma 15:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti