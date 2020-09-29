Çocuklar yetişkinlerin birer küçük kopyaları olmadığı için hastalıkları da farkı yaşıyor. Görülme sıklığından belirtilerine kadar hastalık farklı şekillerde seyredebiliyor. Çocukluk çağı kanserlerini de yetişkin kanserlerinden ayıran en önemli özelliğinin görülme sıklığı olduğunu hatırlatan Çocuk Onkolojisi Uzmanı Dr. Asım Yörük, çocuklarda akut lösemi, lenfoma beyin tümörleri en sık görülen kanserler olmakla birlikte yetişkinlerde bu kanser tiplerinin sıklığının daha az olduğunu söyledi.